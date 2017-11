Lauschangriff aufs Kinderzimmer

Smart Toys – Im Test

Hello Barbie und Co. sind smart, mitunter so smart, dass sie Fremden einen Einblick in die eigenen vier Wände gewähren.

Hannover. Sie fragen nach dem Namen, antworten auf neugierige Kinderfragen und folgen per Sprachbefehl ihrem kleinen Besitzer durch die ganze Wohnung: Smart Toys sind intelligente Spielzeuge, die via App auf dem Smartphone der Eltern oder dem der Kinder aufs Internet zugreifen können. So können sie sich, im unendlichen Datenspeicher des World Wide Web, auch Namen, Geburtstage und Hobbys ihrer kleinen Nutzer merken. Manch smartes Spielzeug übermittelt sogar einen Gruß der Mama an das Kind – oder den eines Nachbarn, mitunter sogar den eines Fremden … Und genau da liegt der Fehler im System bei einem Großteil aller von der Stiftung Warentest untersuchten intelligenten Spielzeuge: Weil die Verbindung zwischen Smartphone und Smart Toy nicht ausreichend gesichert ist, können Fremde meist spielend leicht mittels einer Bluetooth-Verbindung auf das smarte Spielzeug zugreifen – weder Passwort noch PIN sind dafür notwendig.

Das Smart Toy als Befehlsgeber

Wegen dieser Sicherheitslücke kam keines der sieben getesteten Spielzeuge über ein „kritisch“ hinaus. Drei der Spielzeuge, darunter auch der i-Que Intelligent Robot, wurden sogar als „sehr kritisch“ eingestuft, weil sie einem Fremden durch die bestehende Sicherheitslücke ermöglichen, das Kind auszuspionieren. Auf die Spitze getrieben würde das auch bedeuten, dass ein Unbeteiligter dem Kind Befehle über das smarte Spielzeug erteilen könnte. Ähnlich verhält es sich mit dem Roboterhund Chip: Sind die Eltern nicht bereits mit dem Spielzeug verbunden, kann im Prinzip jeder andere im Umkreis von zehn Metern auf Chip zugreifen. Auch durch Wände soll das laut Testern möglich sein.