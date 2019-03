Medien Karneval - Kölner Rosenmontagszug 2019 im TV: So sind Sie live dabei Es ist wieder soweit: Der Rosenmontagszug ist das Highlight des deutschen Karnevals. Wo und wann es den Karnevalsumzug live im TV zu sehen gibt, erfahren Sie hier.

Ein Motivwagen steht am 26.02.2019 in Köln beim Richtfest des Kölner Rosenmontagszug 2019 - hier werden die Motivwagen / Persiflagewagen zum ersten Mal gezeigt, die am Rosenmontag durch die Kölner Straßen fahren. *** A motive wagon is standing on 26 02 2019 in Cologne at the topping-out ceremony of the Cologne Rosenmontagszug 2019. Here the motive wagons Persiflagewagen are shown for the first time on Rosenmontag through the streets of Cologne. Quelle: imago/Horst Galuschka