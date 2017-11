Khaleesi krabbelt durch das Kinderzimmer

Berlin. Sie ist blond, hat Macht und verdreht vielen Männern den Kopf: Die schöne Khaleesi mit ihren Drachen gehört zu den prägenden Figuren der Kultserie „Game of Thrones“(GoT). Diese Begeisterung geht in den USA sogar so weit, dass immer mehr Eltern ihren Töchtern den ungewöhnlichen Vornamen Khaleesi verpassen. Einer Statistik der Sozialversicherungsbehörde „Social Security Administration“ zufolge wurden im vergangenen Jahr immerhin 370 Mädchen auf den Fantasynamen getauft – damit hat es Khaleesi wie schon in den Jahren zuvor in die Liste der 1000 beliebtesten Frauennamen in den Vereinigten Staaten geschafft. Aktuell belegt der Name, der eigentlich ein Titel ist und im GoT-Universum Königin bedeutet, den 765. Platz und ist damit beliebter als Jenny, Carol oder Joanne.

Khaleesi ist kein Einzelfall: Seit ein paar Jahren benennen immer mehr Amerikaner ihre Kinder nach Figuren aus „Game of Thrones“ und anderen Fernsehserien oder Filmen, und auch in Deutschland krabbelt bereits die ein oder andere Drachenkönigin durchs Kinderzimmer.

Kylo Ren. Quelle: Walt Disney

Noch erfolgreicher als Khaleesi ist in den USA der ebenfalls von „Game of Thrones“ inspirierte Vorname Arya nach der tapferen jungen Heldin Arya Stark, die ebenfalls zu den Hauptfiguren der Serie zählt: 1890 amerikanische Mädchen wurden 2016 auf diesen Namen getauft, macht Platz 169 in der Liste der beliebtesten Frauennamen. Auch in Deutschland wurden in den vergangenen Jahren schon Babys auf den Namen Arya getauft, noch beliebter bei deutschen Eltern ist Standesamtsstatistiken zufolge aber der Name Bella von der Heldin der populären „Twilight“-Filme.

Jungen werden hierzulande gerne mal Neo genannt wie der von Keanu Reeves gespielte Held der „Matrix“-Filme. Oder Leon nach der Seifenoper „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. In den USA ist außerdem Kylo beliebt, nach dem Maskenträger Kylo Ren aus der Science-Fiction-Saga „Star Wars“ – 238 amerikanische Jungen erhielten 2016 von ihren Eltern diesen ungewöhnlichen Namen. Einen sprunghaften Anstieg in der Beliebtheit verzeichnete auch Lorelai, in den vergangenen Jahren wurden Tausende amerikanische Babys so genannt – ein Zusammenhang mit dem Namen einer Protagonistin der Serie „Gilmore Girls“ liegt nahe.