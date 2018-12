Hannover

Kevin ( Macaulay Culkin) ist acht Jahre alt und wird in den Weihnachtsferien von seiner kompletten Familie zu Hause vergessen. Ein Sturm beschädigt die Telefonleitung und dann bekommt er es auch noch mit zwei Einbrechern zu tun. Was wie ein trauriges Familiendrama mit traumatisierendem Effekt für kleine Kinder anmutet, zählt zu den beliebtesten Komödien aller Zeiten. Denn schließlich ist Kevin ein gewiefter Junge, der sich und den Zuschauern einen Spaß daraus macht, den Gaunern immer wieder ein Schnippchen zu schlagen. Traumatisiert sind am Ende also nur die Bösen.

Sendetermine 2018 für „ Kevin allein zu Haus”

Nicht zuletzt wegen seiner heiteren Aufmachung wird „ Kevin allein zu Haus” (Originaltitel: „Home Alone”) vor allem in der Weihnachtszeit geschaut. Auch dieses Jahr wird der Oscar-nominierte Film wieder im Fernsehen ausgestrahlt. Bislang stehen die folgenden Sendetermine fest:

„ Kevin allein zu Haus” auf Sat.1

Samstag, 22. Dezember 2018: 20.15 Uhr

Montag, 24. Dezember 2018: 22.45 Uhr

Mittwoch, 26. Dezember 2018: 13.15 Uhr

„ Kevin allein zu Haus” auf Sky Cinema Family

Freitag, 9.11.2018: 0.15 Uhr, 11.15 Uhr

Samstag, 24.11.2018: 0.15 Uhr, 16.50 Uhr

„ Kevin allein zu Haus” auf TNT

Samstag, 22.12.2018: 20.15 Uhr, 22.05 Uhr

„ Kevin allein zu Haus” auf Netflix und Amazon Prime Video

Neben Sky und TNT, ist der Film zur Zeit auf Netflix oder Amazon Prime Video zu sehen. Auf beiden Streaming-Diensten stehen auch die direkten Fortsetzungen „ Kevin allein in New York” (Originaltitel: „Home Alone 2: Lost in New York”) und „Wieder allein zu Haus” (Originaltitel: „Home Alone 3”) zur Verfügung. Wer kein Abo besitzt, muss nicht verzagen: Sowohl Netflix als auch Amazon bieten Neukunden eine kostenlose, 30-tägige Testphase an. In dieser Zeit kann auf das gesamte Angebot zugegriffen werden. Eine Kündigung ist noch bis zum letzten Tag des Probemonats möglich.

Was macht Macaulay Culkin heute?

Längst richtet sich das öffentliche Interesse statt auf Kevin vor allem auf seinen Darsteller, Macaulay Culkin (38). Der ehemalige Kinderstar, der schon im Alter von vier Jahren mit der Schauspielerei begann, schaffte mit „ Kevin allein zu Haus” den internationalen Durchbruch. Seitdem ging es mit der Karriere allerdings stetig bergab. Immer wieder überschatten Skandale die Arbeit des Schauspielers, der sich auch schon im Musikbusiness - mit mäßigem Erfolg - versucht hat.

Im Fokus der Medien stand Culkin zuletzt abermals nicht wegen seines filmischen Schaffens. Jüngst äußerte er sich zu Donald Trump, dem der Schauspieler bereits in seiner Rolle als Kevin McAllister in „ Kevin allein in New York“ begegnete – dem zweiten Teil der „Home Alone“-Serie, die mittlerweile fünf Filme umfasst.

Im Film trifft er nur kurz auf den Milliardär, der einen Cameo-Auftritt als Gegenleistung für die Nutzung seines New Yorker Luxushotels „The Plaza“ als Drehort aushandelte. In einem Tweet warf er dem US-Präsidenten nun vor, sich nicht um das Wohlergehen von Kindern, die von ihren Eltern getrennt worden sind, zu interessieren. Trump ordnete im Frühjahr 2018 eine „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber illegalen Einwanderern an der Südgrenze zu Mexiko an. Nach heftigen Protesten hob er die Familientrennung wenige Wochen später wieder auf.

Von RND/pf