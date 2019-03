Hannover

Klaas im Sarg, Joko am Pult als Trauerredner: So zeigt sich das Fernseh-Duo in einem kurzen Clip auf Facebook. Und dazu äußern eine Reihe Promis ihre Trauer über Klaas’ viel zu frühes Ableben: „Ein trauriges Hyper, Hyper“, schickt H.P. Baxxter von Scooter, Sido merkt an, dass er Klaas noch 5000 Euro schulde, und Frisör Udo Walz vergleicht Klaas mit der schlimmsten aller Frisuren – einem Vokuhila.

Das Video ist ein Vorgeschmack auf „die beste Show der Welt“. In der Sendung treten Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt am Samstagabend mit mehr oder weniger skurrilen Show-Ideen gegeneinander an. Das Publikum muss am Ende entscheiden, welches Konzept das Potential für einen Quotenerfolg hat.

„Die beste Show der Welt“ läuft am Samstagabend

In einer weiteren Show sollen zwei vermeintlich zufällig ausgewählte Kandidaten aus dem Publikum einander das Ja-Wort geben. Kleines Hindernis: Einer von beiden kann nichts sehen, die Andere nichts hören. „Die beste Show der Welt“ läuft am Samstagabend ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

