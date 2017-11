Jennifer Aniston kehrt zurück ins Fernsehen

Apple

Apple gab erste Pläne über ein eigenes Serienprojekt bekannt. Die Schauspielerin Jennifer Aniston wird erstmals seit der Erfolgsserie „Friends“ wieder fürs Fernsehen arbeiten. Thema der Serie ist das Frühstücksfernsehen. Reese Witherspoon wird gemeinsam mit Aniston vor der Kamera stehen.

Los Angeles. Jetzt ist es offiziell: Apple gab erste Pläne über ein hauseigenes Serienprojekt bekannt. Demnach wird die Schauspielerin Jennifer Aniston erstmals seit der Erfolgsserie „Friends“ wieder in einer Fernsehserie mitspielen. Das berichtet etwa das Branchenmagazin „Deadline“. Die Serie mit noch unbekanntem Titel soll zwei Staffeln mit je zehn Episoden bekommen und sich um das Thema Frühstücksfernsehen drehen. Reese Witherspoon wird gemeinsam mit Aniston vor der Kamera stehen. Die beiden haben schon gemeinsame Schauspielerfahrung: In einer Episode von „Friends“ war Witherspoon einst als Schwester von Jennifer Anistons Figur zu sehen. Apple schickt sich nun also an, in dem hart umkämpften Streamingdienst Netflix, Amazon Prime und Co. Konkurrenz zu machen. Der Konzern teilte zudem mit, die Fantasy-Serie „Unglaubliche Geschichten“ von Steven Spielberg aus den Achtzigerjahren wiederzubeleben – zusammen mit Spielberg und weiteren namhaften Regisseuren. Apple hatte die Produzenten Jamie Erlicht und Zack Van Amburg von Sony abgeworben, die für Hit-Serien wie „Breaking Bad“ und „The Crown“ verantwortlich waren.

Von RND