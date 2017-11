Jan Böhmermann – der Hetzkeks

Ausstellung in Düsseldorf

Die erste Ausstellung des Moderators verbindet Satire, Kunst und Aktivismus. Wir haben uns schon einmal umgesehen – und ein Quiz zu Deutschlands umtriebigstem Komiker vorbereitet.

Düsseldorf. Am Einlass gleich eine Gewissensfrage: Stellt man sich bei der fingierten Passkontrolle brav bei „Deutscher“ an oder bei „Ausländer“? Die bürokratisierte Selektion im interaktiven Stil des Theaterduos Signa ist ein stimmiger Auftakt zu einer Ausstellung im NRW-Forum Düsseldorf, die plakativ mit der großen Verunsicherung in diesem Land spielt. Die drückt sich schon in dem gewollten Schreibfehler im Titel aus: „Deuscthland“. Es handelt sich um die erste museale Schau des Moderators Jan Böhmermann, der hier bis Februar 2018 gemeinsam mit der Bildundtonfabrik ausstellt.

Der 36-Jährige, der gerade den Vertrag mit dem ZDF für seine Sendung „Neo Magazin Royale“ verlängert hat, sprengt immer wieder die Grenzen des Bildschirms, etwa mit seinen viralen Musikvideos. Nach Fernsehen, Youtube und Twitter kommt nun das Museum als neue Bühne hinzu.

Das Ausstellungsplakat besteht aus einer Persiflage des ikonischen Fotos, das 1992 während der fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen entstand: Es zeigt einen Mann mit eingepinkelter Jogginghose und dem WM-Trikot der deutschen Nationalmannschaft, die Hand zum Hitlergruß gestreckt. Böhmermann musste 2015 rund 1000 Euro an den Fotografen Martin Langer zahlen, weil er das Bild ohne Erlaubnis getwittert hatte. Der Moderator stellte das Foto mit seinem Sidekick William Cohn nach, Cohn zeigt statt des Hitlergrußes den Mittelfinger. Ein höchst symbolisches Bild, bei dem viel mitschwingt: Böhmermanns Dauerthema Fremdenhass und die Bloßstellung von Neonazis, die Deutungshoheit über das Deutsche, aber auch die für den Moderator typische Rotznasenhaltung.

Schon als Böhmermann für seine Sendung einen Kandidaten bei der RTL-Sendung „Schwiegertochter gesucht“ einschleuste und so die menschenverachtenden Praktiken der Kuppelschau entlarvte, war das eine Art Konzeptkunst. In Düsseldorf wird diese nun fortgesetzt.

Die Mini-Schau bewegt sich wie das „Neo Magazin Royale“ zwischen schnellem Wortwitz (es gibt einen Hetzkeks-Automaten) und tiefgründiger Gesellschaftskritik. So spielt der Entwurf eines „Reichsparks“ als historischem Vergnügungspark in der Art des konsumkritischen Straßenkünstlers Banksy mit Mechanismen der Unterhaltungsindustrie. Mit Virtual Reality wird hier eine Wildwasserfahrt durch Stalingrad und Dresdener Bombennächte fingiert.