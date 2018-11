Menlo Park

Instagram will authentisch sein. Fake-Accounts, Spam, Mobbing – das alles will man auf der Fotoplattform nicht sehen. Schon in der Anfangszeit um 2014, schreibt Instagram, wurden falsche Konten deshalb von Instagram entfernt. Nun geht das Netzwerk noch einen Schritt weiter.

Wie Instagram in einem Blog-Post ankündigt, geht das Netzwerk nun aktiv gegen die Nutzung von Drittanbieter-Apps vor. Diese Apps liken, kommentieren oder folgen automatisch anderen Accounts. Nutzer, die sich ihrer Dienste bedienen, hoffen so, ihre Follower-Zahl zu erhöhen – zum Beispiel, weil ihnen andere Nutzer dann zurückfolgen. Damit verstoßen diese Apps aber gegen die Nutzungsbedingungen von Instagram.

Nicht authentische Instagram-Interaktionen werden entfernt

Mit Hilfe von machine learning sollen die Accounts, die sich der Hilfe von anderen Apps bedienen, nun erkannt werden. Diese werden dann von Instagram darüber informiert, dass ihre „ nicht authentischen“ Likes, Follows und Kommentare entfernt wurden. Außerdem werden sie aufgefordert, ihr Passwort zu ändern, da die Nutzer der Dritt-Anbieter-Apps für deren Dienste ihr Instagram-Passwort und ihren Nutzernamen mit den Apps teilen müssen.

Wer sich trotzdem noch der fremden Hilfe der Apps bedient, dessen „Instagram-Erfahrung wird möglicherweise beeinträchtig“, droht Instagram. Wie Techcrunch berichtet, könnte ihnen dann zum Beispiel der Zugang zu bestimmten Funktionen verwehrt bleiben.

Von RND/asu