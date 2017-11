In öffentlichen Netzwerken können andere Nutzer meine Mails lesen

Sicherheitswoche – Stimmt das?

Offene WLAN-Netze in Cafés oder an Flughäfen sind praktisch und werden oft genutzt, auch dann, wenn nicht immer klar ist, wie sicher die Verbindung.

Hannover. Cafés und Bars bieten häufig öffentliches WLAN. Doch müssen die Gäste damit rechnen, dass andere Nutzer womöglich ihre Nachrichten mitlesen? Ja, sagt Tim Griese vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). „Um dem Nutzer einen möglichst unproblematischen Zugang zum Internet zu ermöglichen, erfolgt in den meisten öffentlichen WLAN-Zugängen keine Verschlüsselung auf der sogenannten Luftschnittstelle.“ Andere Nutzer im selben Netzwerk könnten daher relativ einfach Daten mitlesen und abgreifen oder auch Schadsoftware in das Gerät einschleusen. Der Experte warnt: „Vertrauliche Daten sollten über ein fremdes WLAN am besten nicht abgerufen werden.“

Von RND