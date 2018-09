Hannover

In London versuchte Huawei den Hype um die neuen iPhones für sich zu nutzen. Mitarbeiter des chinesischen Konzerns fuhren mit einem „Juice Van“ durch die Londoner Innenstadt und hielten provokativ vor diversen Apple Stores. Mit der Aufschrift „Juice that lasts“ spielte Huawei auf die Akkuleistung der neuen iPhone Generation an.

Darüber hinaus wurden in der Schlange stehende Apple-Fans mit Apfelsaft versorgt – kostenlos und „ohne Apfelrückstände“.

Auch in Singapur war der Andrang auf das neue iPhone Xs groß. Huawei versuchte auch hier durch eine Marketing-Aktion vom Apple-Hype zu profitieren. Laut Medienberichten wurden dabei über 200 schnellladende Powerbanks im Wert von 70 Euro verschenkt. „Hier eine Powerbank für dich! Du wirst sie brauchen“, stand auf den Ladegeräten geschrieben.

Aktionen stoßen auf Kritik

Einige Huawei-Nutzer fanden die Stichelei überhaupt nicht witzig und fühlten sich hintergangen. Ein Facebook-User schreibt: „Es ist schon komisch, dass Huawei-Nutzer gar nichts bekommen und Apple-Fans eine teure Powerbank geschenkt wird. Was geht eigentlich im Kopf dieser Marketing-Abteilung vor?“ Ein anderer Huawei-Fan fühlt sich gar „betrogen“.

Von RND