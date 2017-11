Hintertürchen beim Datenschutz

Microsoft fiel den Testern negativ durch verschwurbelte Nutzungsbestimmungen auf. Quelle: Montage: RND/Anbieter

Information über Art der Datenerhebung fehlt oft

Welche und wie viele persönliche Daten der Anbieter erfasst, hängt letztlich von der Dienstleistung ab. Doch nicht allein eine vollständige Auflistung der Daten wäre angebracht, sondern auch die Information darüber, wie die Daten erhoben werden. Einige Informationen erfassen die Anbieter bei der Kundenregistrierung, andere mit technischen Hilfsmitteln wie dem Gefällt-mir-Button bei Facebook, einem Social Plug-in. Auch Miniprogramme namens Cookies sammeln permanent Nutzungsgewohnheiten oder Suchanfragen. Gänzlich ohne Cookies sind viele Dienste gar nicht nutzbar, sodass Kunden der Datensammlung kaum entgehen können. Wofür die Daten genutzt werden, bleibt oft im Dunkeln.

Die Unternehmen greifen nicht immer nur zu Werbezwecken auf Daten zurück. So wird beim Otto-Versand etwa an den Baur-Versand und an Sport-Scheck weitergegeben, wenn ein Kunde nicht zahlt. Das kann dazu führen, dass der Kunde dann dort keinen Kauf auf Rechnung mehr tätigen kann.

Wer mehr über seine Datenverarbeitung erfahren will, kann sich an die Datenschutzbeauftragten der Unternehmen wenden: Oftmals geht das nur über ein Kontaktformular, das noch dazu in Englisch ausgefüllt werden muss.

Tipp

Vermeiden lässt sich die Datenpreisgabe kaum. Doch immerhin lassen sich Daten streuen. Dafür sollten für E-Mail, Internetrecherche oder für die Nutzung sozialer Netzwerke unterschiedliche Anbieter ausgewählt werden. Das gibt einzelnen Firmen weniger Wissen. Auch im Falle eines Datenlecks ist es besser, wenn sich die Informationen nicht bei einem Anbieter konzentrieren, sondern über mehrere Dienste verteilt sind. Als Nachteil für den Kunden könnte sich erweisen, dass er dann mehrere mehrseitige Datenschutzbestimmungen leses muss.

Von RND/dpa