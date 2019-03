Berlin

Mobilfunkgeräte setzen elektromagnetische Strahlung frei. Um deren Auswirkung auf den Menschen wird seit geraumer Zeit gestritten. Sarah Drießen vom Forschungszentrum für elektromagnetische Umweltverträglichkeit an der RWTH Aachen erläutert: „Eindeutig nachgewiesen ist bislang lediglich, dass die hochfrequenten Felder eine thermische, also wärmende Wirkung haben. Das kennt man ja auch aus der Mikrowelle.“ Beim Mobilfunk sei diese Belastung jedoch wesentlich geringer.

Die Strahlungsintensität der einzelnen Handys wird in der Maßeinheit Spezifische Absortionsraten (SAR) ausgedrückt. Sie wird in Watt pro Kilogramm (W/kg) gemessen. Um „gesundheitliche Auswirkungen der hochfrequenten Felder auszuschließen, soll die Spezifische Absorptionsrate eines Handys nicht mehr als 2 Watt pro Kilogramm betragen“, erläutert das Bundesamt für Strahlenschutz.

Lesen Sie hier:

Ist 5G gefährlich für die Gesundheit?

Dieser Höchstwert wird seit 1998 empfohlen. Deutschland und die EU-Kommission schlossen sich dem Votum der „International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection“ 1998 und 1999 an. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat eine Liste erstellt, in der die SAR-Werte von 2430 Handymodellen erfasst sind.

Apple-Strahlungswerte

iPhone 5c ( Modelle A1507) Auslaufmodell 0,96 (am Ohr), 1 (am Körper, Messabstand: 0,5 cm)

iPhone 5s ( Modell A1457) Auslaufmodell 0,98

0,97

iPhone 6 ( Modelle A1586) Auslaufmodell 0,97

0,98

Phone 6 Plus ( Modell A1524) Auslaufmodell 0,91

1

iPhone 6s ( Modell A1688) Auslaufmodell 0,87, 0,98

iPhone 6s Plus ( Modell A1687) Auslaufmodell 0,93, 0,98

iPhone 7 ( Modell A1778) aktuelles Modell 1,38, 1,34

iPhone 7 Plus ( Modell A1784) aktuelles Modell 1,24, 1

iPhone 8 ( Modell A1905) aktuelles Modell 1,32, 1,36

iPhone 8 Plus ( Modell A1897) aktuelles Modell 0,99, 0,99

iPhone SE ( Modell A1723) Auslaufmodell 0,72, 0,97

iPhone X ( Modell A1901) Auslaufmodell 0,92, 0,95

iPhone XR (Model 2105) Dual SIM aktuelles Modell 0,99,

0,99

iPhone XS (Model 2097) Dual SIM aktuelles Modell 0,99, 0,99

iPhone XS Max (Model 2101) Dual SIM aktuelles Modell 0,99, 0,99

Huawei-Strahlunsgwerte

Huawei Mate10 Lite (Rhone-L21) aktuelles Modell 1,14, 1,2

Huawei Mate20 (HMA-L09)Single SIM aktuelles Modell 0,44, 0,99

Huawei Mate20 (HMA-L29) Dual SIM aktuelles Modell 0,44, 0,99

Huawei Mate20 Pro (LYA-L09) Single SIM aktuelles Modell 0,4, 0,96

Huawei Mate20 Pro (LYA-L29) Dual SIM aktuelles Modell 0,4, 0,96

Huawei Mate20 lite (SNE-LX1) Dual SIM aktuelles Modell 0,46, 1,13

Huawei Mate20X (EVR-L29; Dual SIM) aktuelles Modell 0,42, 0,95

Huawei Nova 2 (PIC-L09) aktuelles Modell 1,25, 1,16

Huawei Nova 2 (PIC-L29) aktuelles Modell 1,25, 1,16

Huawei P smart (FIG-L31) aktuelles Modell 1,27,

0,99

Huawei P smart+ (INE-LX1) Dual SIM aktuelles Modell 0,79,1,27

Huawei P10 (VTR-09) aktuelles Modell 0,96,0,99

Huawei P10 Plus (VKY-L09) aktuelles Modell 0,89, 0,76

Huawei P10 lite Dual SIM aktuelles Modell 0,89, 0,91

Huawei P10 lite Single SIM aktuelles Modell 0,89, 0,91

Huawei P20 Dual SIM (EML-L29) aktuelles Modell 0,76, 1,26

Huawei P20 Pro Dual SIM (CLT-L29) aktuelles Modell 0,73, 1,22

Huawei P20 Pro Single SIM (CLT-L09) aktuelles Modell 0,73, 1,22

Huawei P20 Single SIM (EML-L09) aktuelles Modell 0,76, 1,26

Huawei P20 lite Dual SIM (ANE-L21) aktuelles Modell 0,75, 1,21

Huawei P20 lite Single SIM (ANE-L01) aktuelles Modell 0,75, 1,21

Huawei P8 lite 2017 aktuelles Modell 0,36, 0,93

Huawei Y5 2018 (DRA-L21) aktuelles Modell 0,36, 1,06

Huawei Y6 2017 aktuelles Modell 0,42, 1,2

Huawei Y6 2018 (ATU-L21) aktuelles Modell 0,58, 0,8

Huawei Y6 Pro 2017 (SLA-L02) aktuelles Modell 0,49, 1,3

Huawei Y7 2017 (TRT-L21) aktuelles Modell 0,39, 0,93

Huawei Y7 2018 (LDN-L21) aktuelles Modell 0,81, 1,16

Samsung-Strahlungswerte

Galaxy J3 (2016) DUOS (SM-J320F/DS) aktuelles Modell 0,48, 0,43 ( Messabstand: 1,5 cm)

Galaxy J3 (2017) DUOS (SM-J330F/DS) aktuelles Modell 0,66, 1,32 ( Messabstand: 0,5 cm)

Samsung - Galaxy J4+ (SM-J415F) aktuelles Modell 0,32, 1,46

Galaxy J5 (2016) DUOS (SM-J510F) aktuelles Modell 0,45, 1,17

Galaxy J5 (2017) DUOS (SM-J530F/DS) aktuelles Modell 0,35, 1,36

Galaxy J6+ DUOS (SM-J610F) aktuelles Modell 0,31, 1,33

Galaxy J7 (2016) (SM-J710FN) aktuelles Modell 0,35, 1,39

Galaxy J7 (2017) DUOS (SM-J730F/DS) aktuelles Modell 0,57, 1,33

Galaxy Note8 (SM-N950F) aktuelles Modell 0,17, 1,29

Galaxy Note8 DUOS (SM-N950F/DS) aktuelles Modell 0,17, 1,29

Galaxy Note9 (SM-N960F) aktuelles Modell 0,38, 1,51

Galaxy S7 (SM-G930F) aktuelles Modell 0,41, 1,48

Galaxy S7 edge (SM-G935F) aktuelles Modell 0,26, 1,43

Galaxy S8 (SM-G950F) aktuelles Modell 0,32, 1,27

Galaxy S8+ (SM-G955F) aktuelles Modell 0,26, 1

Galaxy S8+ DUOS (SM-G955FD) aktuelles Modell 0,26, 1

Galaxy Xcover 3 (SM-G389F) aktuelles Modell 0,78, 1,37

Galaxy Xcover 4 (SM-G390F) aktuelles Modell 0,61, 1,24

Galaxy Y Hello Kitty GT-S5360) Auslaufmodell 0,66, 0,45 ( Messabstand: 1,5 cm)

Galaxy A6 (SM-A600F) aktuelles Modell 0,49, 1,39 ( Messabstand: 0,5 cm)

Galaxy A6+ (SM-A605F) aktuelles Modell0,36, 1,39

Galaxy J6 (SM-J600FN/DS) aktuelles Modell 0,81, 1,57

Galaxy S9 DUOS (SM-G960F/DS) aktuelles Modell 0,37, 1,18

Galaxy S9 Single (SM-G960F) aktuelles Modell 0,37, 1,18

Galaxy S9+ DUOS (SM-G965F/DS) aktuelles Modell 0,29, 1,35

Galaxy S9+ Single (SM-G965F) aktuelles Modell 0,29, 1,35

Wer trotz der Einstufung der Grenzwerte als unbedenklich auf geringere Strahlenbelastung achten möchte, sollte bei Telefonaten auf ein Headset zurückgreifen. Wird das Smartphone nicht genutzt, sollte man es auch nicht am Körper tragen. Nachts sollte das Gerät nicht am Bett liegen und möglichst ausgeschaltet sein. Angenehmer Nebeneffekt: Das erhöht die Effizienz des Ladevorgangs und verlängert die Lebensdauer der Batterie.

Von Daniel Killy/RND