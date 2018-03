Geiselnahme in Echtzeit

ARD-Zweiteiler „Gladbeck“

Der grandiose Fernsehzweiteiler „Gladbeck“ nimmt die Opfer des Geiseldramas aus dem Jahr 1988 in den Fokus. Die ARD zeigt den Film am Mittwoch und Donnerstag um 20.15 Uhr. Die Detailtreue ist beinahe beängstigend.

Berlin. Der 16. August 1988 ist ein besonders heißer Hochsommertag. Bereits früh am Morgen zeigt das Thermometer über 20 Grad an. Um 8.01 Uhr überfallen zwei maskierte Männer eine Filiale der Deutschen Bank im nordrhein-westfälischen Gladbeck. Mit vorgehaltenen Colts nehmen die Gangster Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski zwei Bankangestellte als Geiseln und verschanzen sich im Schalterraum.

Der Überfall markiert den Beginn eines der monströsesten Verbrechen der deutschen Nachkriegsgeschichte. 54 Stunden, die sich ins kollektive Gedächtnis eines ganzen Landes einbrennen. Bilder, die niemand vergessen wird, der sie gesehen hat. Am Ende sterben drei Menschen, unter ihnen der erst 15-jährige italienische Junge Emanuele De Giorgi. Erstmals sind die Medien von Anfang an dabei. Ein Verbrechen „in Echtzeit“, das sich vor den Augen eines ungläubigen Publikums zur besten Sendezeit abspielt – in der damaligen Bundesrepublik ebenso wie in der früheren DDR.

30 Jahre später kehrt „Gladbeck“ ins Fernsehen zurück

30 Jahre später kehrt „Gladbeck“ ins Fernsehen zurück. Macherin Regina Ziegler, Regisseur Kilian Riedhof und Autor Holger Karsten Schmidt haben für die ARD einen grandiosen Zweiteiler produziert. Ihnen gelingt ein Kunststück, das so nicht zu erwarten war. Sie erzeugen Nähe, die unter die Haut geht, die packt und nicht loslässt. Eine Nähe, die dem Zuschauer an einigen Stellen des Films die Luft zum Atmen abschnürt. Und das alles, ohne den Stab zu brechen über eine hoffnungslos überforderte Polizei, die zahlreiche Chancen ungenutzt lässt, die brutalen und unberechenbaren Täter frühzeitig auszuschalten.

Oder über Journalisten, die jede gebotene Distanz zum Geschehen aufgeben auf der Jagd nach den besten Bildern, der besten Story, dem besten O-Ton.

Die Detailtreue des Films ist beinahe beängstigend. Die beiden Hauptdarsteller Sascha Alexander Geršak (Rösner) und Alexander Scheer (Degowski) kommen den realen Gangstern in Aussehen, Mimik und Ruhrpott-Slang so nahe, dass es manchmal schwerfällt, das Original von der Kopie zu unterscheiden. Man kann die Angst förmlich riechen, die den Geiseln aus jeder Pore kriecht. Und dennoch ist der Fernsehzweiteiler „Gladbeck“ nicht einfach ein Abziehbild des Geiseldramas.