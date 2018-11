Hannover

Im Oktober hatte die Produktion der letzten sechs Folgen der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ begonnen, doch wann der Sender HBO die achte und letzte Staffel ausstrahlen wird, stand bislang in den Sternen. Nun aber hat das Warten – zumindest auf die Bekanntgabe des Sendetermins – ein Ende.

Unter dem Hashtag #ForTheThrone veröffentlichte HBO auf Twitter einen kurzen Clip zur neuen Staffel mit Szenen voller Schlachten, Feuer, Eis – eben all das, was die Serie ausmacht. Aber ganz am Ende kommt dann das Entscheidende: der Sendetermin.

Demnach soll die letzte Staffel im April 2019 ausgestrahlt werden. Zuvor hatte es lediglich Andeutungen gegeben, dass sie in der ersten Jahreshälfte kommen könnte. Ein Indiz dafür: Sechs der bisher sieben Staffeln wurden im März oder April veröffentlicht. Und nun können sich die Fans in ihren Spekulationen bestätigt fühlen.

Von RND/das