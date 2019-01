Köln

Schöne, neue Technikwelt! Für die neue RTL-II-Datingshow „Game of Clones“ hat Single Marcel sich seine Traumfrau am Computer zusammengebastelt – und RTL II hat nach optischem Vorbild dieses Avatars sechs Frauen ausgesucht, die der 26-Jährige nun daten kann. Damit die Verwirrung perfekt ist, tragen die Kandidatinnen auch immer das gleiche Outfit. Ansonsten ist das Konzept ganz ähnlich wie das des „Bachelor“ beim Schwestern-Sender RTL. Folge für Folge muss eine der Kandidatinnen gehen – insgesamt vier Episoden lang dauert diese Suche nach der angeblichen Traumfrau.

„Game of Clones“ – Datingshow will auf Persönlichkeit achten

In der ersten Folge, die an diesem Donnerstag ab 20.15 Uhr bei RTL II läuft, trifft Marcel in der „Klonvilla“ zum ersten Mal auf Fabiana (22), Isabel (23), Miia (23), Marilena (24), Susanne (23) und Nathalie (23). Da sich die Damen oberflächlich sehr ähneln, werden sich die Kandidatinnen wegen Persönlichkeit und Charaktereigenschaften durchsetzen, so teilt es der Sender mit.

Damit es während der Show nicht langweilig wird, hat sich der Sender Aufgaben ausgedacht. „Zwischen mutigen Stunts von Hausdächern, romantischen Jacuzzi-Abenden und sportlichen Challenges kommt auch das Kuscheln nicht zu kurz“, heißt es in der Pressemitteilung. RTL II präsentiert die Sendung als Doku-Soap.

Von goe/RND