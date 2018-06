Köln

Eine der langjährigsten deutschen Seifenopern expandiert ins Ausland: Die RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ startet im Juli auch in Frankreich und Belgien. In beiden Ländern wird der Titel „Au Rythme de la Vie“ heißen, in etwa: „Im Rhythmus des Lebens“. Das teilte der Sender RTL gestern mit.

Demnach werden die öffentlich-rechtlichen TV-Sender France 2 (Frankreich), dem größte öffentlich-rechtlicher Sender Frankreichs, und La Deux (Belgien) die synchronisierte Fassung der deutschen Version ab Folge 6063 zeigen. Damit ist es der UFA Serial Drama erstmals gelungen, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ins Ausland zu verkaufen.

In Frankreich werden zunächst 80 Folgen ab dem 9. Juli von Montag bis Freitag um 9.50 Uhr gesendet. In Belgien läuft die Serie ab dem 2. Juli.

Der Schauspieler Wolfgang Bahro, der in der Serie seit 1993 die Rolle des Bösewichts Jo Gerner spielt, kommentiert RTL: „Demnächst können sich dann auch Monsieur Macron und Frau Merkel bei ihren Treffen über GZSZ unterhalten. Und das verbindet noch mehr.“ Er wünsche den belgischen und französischen Zuschauern viel Vergnügen mit der Serie und sei schon gespannt auf seinen nächsten Frankreich-Besuch.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ startete 1992 bei RTL als erste deutsche Daily Soap.

Von RND