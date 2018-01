Fotograf montiert Promi-Papp-Köpfe auf Normalos

Neuer Instagram-Hit

Instagram hat einen neuen Hit: Der New Yorker Fotograf Joel Strong macht aus normalen Menschen internationale Stars, indem er Papp-Köpfe von Promis auf ihre Körper setzt.

New York. Instagrams Netzgemeinde hat einen neuen Star: Joel Strong. Der New Yorker Fotograf hat mit seinen kurzen Videos, die er auf seinem Instagram-Kanal hochlädt, schon über 167.000 Abonnenten an Land ziehen können. Der Gag an der Sache: Er montiert die Papp-Köpfe von Prominenten auf die Körper ganz alltäglicher Menschen, wie Spaziergängern, Bauarbeitern oder Straßenverkäufern.

So kann es schon mal passieren, dass Will Smith ausgelassen über den Zebrastreifen tanzt, Meg Ryan in einem gewöhnlichen Diner ihren berühmten „Harry&Sally“-Orgasmus bekommt oder Donald Trump in Jeansjacke auf offener Straße gegen eine Wand uriniert. Joel Strong erstellt diese satirischen Werke nicht erst seit kurzer Zeit, sondern hat sich schon vor Jahren dieser Aufgabe verschrieben.

Von fw/RND