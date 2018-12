Hannover

Season 7 von Fortnite steht bereits in den Startlöchern. Nach Angaben von Entwicklerstudio Epic Games wird die neue Staffel am 6. Dezember 2018 starten und hält abermals viele Neuerungen und Überraschungen bereit. Was bisher an neuen Skins, Gebieten und sonstigen Spielelementen bekannt ist, haben wir hier zusammengefasst. Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

Wann startet Fortnite Season 7?

Anders als sonst hüllt sich Epic Games bei der neuen Fortnite Season in Schweigen. Bekannt ist bisher immerhin das konkrete Datum: der 6. Dezember 2018. Mittlerweile sind die ersten offiziellen Teaser zur neuen Staffel erschienen, die das vermutete Startdatum nochmals bestätigen.

Die 6. Season wird demnach voraussichtlich am 5. Dezember 2018 enden. Da Season 6 durch die neue Season 7 überschrieben wird, sollten Spieler darauf achten, alle übrigen Belohnungen vorher noch freizuschalten.

Fortnite Season 7: Eisberg, Schneesturm und Winter als Thema

Wer sich die bisher angeteaserten Bilder der neuen Fortnite Season angesehen hat, wird dort zweifellos Hinweise auf das Thema von Staffel 7 erkennen. Abgebildet ist eine eisige Kreatur, etwas kleiner lässt sich außerdem ein Snowboarder erkennen. Die Erfahrungen einiger Spieler bestätigen diese Vermutung rund um ein Winterthema: So tobt beispielsweise am Rand der Karte ein Schneesturm, der langsam näherkommt und sich letztendlich als Eisberg entpuppte.

Durch einen Bug konnten Spieler sogar eine Burg auf dem Eisberg entdecken. Ändert sich das Tempo des Eisberges nicht mehr, wird dieser aber voraussichtlich nicht bis zum Start von Season 7 ankommen, sondern irgendwann im Verlauf der Staffel erscheinen. Ein kleines Detail, das ebenfalls auf das Winterthema schließen lässt: Der Atem der Charaktere wird sichtbar, wenn sich diese in der Region befinden, die dem Eisberg am nächsten ist.

Fortnite : Neue Skins in Season 7

Welche neuen Skins wird es in Fortnite Season 7 geben? Bekannt ist darüber aktuell noch nichts, jedoch liegt die Vermutung nahe, dass es eine Reihe an klassischen Winter- und Wintersportoutfits geben dürfte. Sobald die Skins bekannt sind, werden wir diese hier ergänzen.

Einen ersten konkreteren Hinweis auf ein Outfit der neuen Staffel gibt es in den bisherigen Teaserbildern. Dort ist ein Snowboarder abgebildet mit einem Tierkopf, großen Ohren und klauenartigen Händen.

Battle Pass in Season 7

Zwar gibt es keine offizielle Bestätigung seitens Epic Games, trotzdem ist davon auszugehen, dass das erfolgreiche Konzept des Battle Passes weiterhin Verwendung finden wird. Auch in Season 7 können sich Spieler also für 950 V-Bucks (rund 10 Euro) einen Battle Pass kaufen und insgesamt 100 Ränge erspielen. Diese erreicht man wiederum durch Erfahrungspunkte. Für die einzelnen Levelaufstiege gibt es kosmetische Gegenstände als Belohnung, darunter insbesondere folgende:

• Skins

• Emotes

• Sprays

• Gleiter und Fortbewegungsmittel

• Erntewerkzeuge

Story von Fortnite Season 7

Auch zum Plot der neuen Staffel gibt es noch keine Hinweise. Allerdings gibt es noch eine ganze Reihe an offenen Fragen aus Staffel 6, die vielleicht aufgegriffen werden könnten. Was wird mit dem erschienenen Roboter AIM passieren? Was bedeuten die Schmetterlinge, mit denen Spieler nach der Explosion des Würfels interagieren konnten? Wie wird es im neuen Modus Essensschlacht weitergehen?

Von RND/do