Hannover

Season 7 von Fortnite ist erfolgreich angelaufen und hält abermals viele Neuerungen und Überraschungen bereit. Wie die neuen Gebiete aussehen, welche Skins es gibt und was Season 7 sonst noch zu bieten hat, haben wir hier zusammengefasst.

Wann startet Fortnite Season 7?

Fortnite Season 7 ist seit dieser Woche ganz offiziell gestartet. Das Update für die neue Staffel wurde am 6. Dezember 2018 aufgespielt und beendete damit gleichzeitig Season 6. Damit ist nun auch der neue Battle Pass erhältlich, der mehr als 100 Belohnungen für die üblichen 950 V-Bucks bereithält. Darüber hinaus startet Season 7 mit zahlreichen weiteren Neuerungen auf der Map.

Fortnite Season 7: Eisberg, Schneesturm und Winter als Thema

Wer sich die bisher angeteaserten Bilder der neuen Fortnite Season angesehen hat, wird dort zweifellos Hinweise auf das Thema von Staffel 7 erkennen. Abgebildet ist eine eisige Kreatur, etwas kleiner lässt sich außerdem ein Snowboarder erkennen. Die Erfahrungen einiger Spieler bestätigen diese Vermutung rund um ein Winterthema: So tobt beispielsweise am Rand der Karte ein Schneesturm, der langsam näherkommt und sich letztendlich als Eisberg entpuppte.

Durch einen Bug konnten Spieler sogar eine Burg auf dem Eisberg entdecken. Ändert sich das Tempo des Eisberges nicht mehr, wird dieser aber voraussichtlich nicht bis zum Start von Season 7 ankommen, sondern irgendwann im Verlauf der Staffel erscheinen. Ein kleines Detail, das ebenfalls auf das Winterthema schließen lässt: Der Atem der Charaktere wird sichtbar, wenn sich diese in der Region befinden, die dem Eisberg am nächsten ist.

Fortnite Season 7: Neue Gebiete auf der Map

Season 7 wird keine neue Map bereitstellen, erweitert die bestehende jedoch. Zu den neuen Orten gehören:

• Frosty Flights

• Polar Peak

• Happy Hamlet

Season 7: Änderungen auf der Fortnite Map

Auch abseits der neuen Gebiete gibt es einige sichtbare Änderungen auf der gesamten Map, die mit der neuen Jahreszeit einhergehen:

• Startinsel ist eingeschneit

• Flush Factory ist komplett im Schnee versunken

• Greasy Grove steckt im Gletschereis fest

• Seilrutschen auf der gesamten Karte sorgen für schnelle Fortbewegung

• Hanted Hills Spukhaus verfällt

• Risky Reels Kino wird zu „The Block“

Flugzeug in Fortnite Season 7: X-4-Stormwing-Doppedecker

Mit Season 7 wird das neue Flugzeug „X-4 Stormwing“ verfügbar. Mitfliegen können insgesamt 5 Spieler, wobei der Pilot innen sitzt und die anderen Spieler auf den Tragflächen stehen.

Fortnite : Neue Skins und Outfits in Season 7

Insgesamt wird es 7 neue Outfits in Fortnite Season 7 geben:

• Legendäres Outfit: Zenit

• Legendäres Outfit: Luchs

• Episches Outfit: Sgt. Winter (Stufe 23)

• Episches Outfit: Pulverschnee (Stufe 47)

• Episches Outfit: Trok (Stufe 71)

• Episches Outfit: Strampler (Stufe 87)

• Legendäres Outfit: Eiskönig (Stufe 100)

Besonders interessant sind die beiden Skins Zenit und Luchs, bei denen es sich um sogenannte progressive Skins handelt. Sie können mithilfe des Battle-Passes Stück für Stück freigeschaltet werden, sodass sie sich im Laufe des Spiels immer weiter verändern.

Free-Pass in Fortnite Season 7

Der sogenannte Free-Pass wurde bereits in Season 6 eingeführt und ist auch in Season 7 wieder dabei. Hierbei handelt es sich im Prinzip um die kostenfreie Variante des Battle-Passes, die zwangsläufig ein paar Nachteile mit sich bringt. So können Spieler automatisch weniger Belohnungen freischalten, ob nun in Form von Gleitern, Skins, Pets oder sonstigen kosmetischen Inhalten.

Auch die wöchentlichen Herausforderungen sind beim Free-Pass begrenzt. Lediglich drei der eigentlich sieben Herausforderungen können absolviert werden.

Aber immerhin: Wer den Free-Pass nutzt, kann Fortnite komplett kostenfrei spielen.

Lackierungen in Fortnite Season 7: Das sind die Wraps

Eine weitere Neuheit sind Lackierungen. Aufgesammelten Items wie Waffen und Fahrzeugen können damit eigene Skins verpasst werden. So lassen sich die genutzten Gegenstände vielfältig individualisieren. Wraps werden ebenfalls im Laufe des Spiels durch die Stufen des Battle-Passes freigeschaltet.

Neu in Fortnite Season 7: Creative Mode

Mit Season 7 wird Fortnite erstmals den sogenannten Creative Mode anbieten. Dieser bietet Spielern eine eigene Insel, auf der sie sich nach Belieben ausprobieren können. Ob Minispiele oder gemütliches Bauen, hier können dank Speichermöglichkeit problemlos große und kleine Projekte umgesetzt werden.

Wer bereits einen Battle Pass besitzt, darf ab 6. Dezember 2018 direkt in den Early Access starten. Alle anderen können den Kreativmodus ab dem 13. Dezember vollumfassend ausprobieren. Epic Games hat in einem Trailer bereits erstes Bildmaterial zum Creative Mode gezeigt:

Fortnite Season 7: Das waren die bisherigen Teaser

Einen ersten konkreteren Hinweis auf ein Outfit der neuen Staffel gab es in den bisherigen Teaserbildern. Dort ist ein Snowboarder abgebildet mit einem Tierkopf, großen Ohren und klauenartigen Händen.

Update: Gegen Abend des 5. Dezembers 2018 hat Epic Games einen weiteren Teaser auf Twitter gepostet. Interessant: Bei jedem Teaserbild wird eine Ebene weiter in das Originalbild hineingezoomz. So sieht man auf folgendem Tweet eine Figur, die sich an einer Zipline herunterrutschen lässt und damit einen Hinweis auf ein mögliches neues Fortbewegungselement im Spiel gibt. Ähnlich wie im vorherigen Teaserbild trägt die Spielfigur ein krallenbewehrtes Outfit, außerdem ist eine Waffe zu sehen.

Update: Am 6. Dezember 2018 kündigte Epic Games eine kommende Downtime der Server an. In dieser Zeit wird das neue Update für Season 7 eingespielt.

Battle Pass in Season 7

Auch in Season 7 können sich Spieler für 950 V-Bucks (rund 10 Euro) einen Battle Pass kaufen und insgesamt 100 Ränge erspielen. Diese erreicht man wiederum durch Erfahrungspunkte. Für die einzelnen Levelaufstiege gibt es kosmetische Gegenstände als Belohnung, darunter insbesondere folgende:

• Skins

• Emotes

• Sprays

• Gleiter und Fortbewegungsmittel

• Erntewerkzeuge

• Wraps (Lackierungen)

