Hannover

Jake, der Held in James Camerons Film „Avatar“, sitzt nach einer Kriegsverletzung im Rollstuhl. Auf dem fremden Planeten Pandora erlebt er trotzdem die größten Abenteuer: Dort steuert Jake mit seinem Bewusstsein einen Avatar, einen künstlich erzeugten Körper. Als Avatar kann Jake wieder laufen, auf Bäume klettern und sogar auf einem Drachen fliegen. Jake sieht durch dessen Augen und fühlt mit den Sinnen des Avatars. Sein menschlicher Körper liegt währenddessen in einer Art Tiefschlaf. Die ersten Filme der „Avatar“-Reihe sind kommerziell die bislang erfolgreichsten der Geschichte. Und das ist kein Wunder: Durch die 3-D-Animationen werden die Zuschauer ähnlich wie Jake in eine andere, buntere und schönere Welt entführt.

Interaktion mit Avatar über große Distanz

Camerons Vision ist Science-Fiction, doch Avatar-Technologien werden bereits intensiv erforscht. Nun hat die X-Prize-Foundation zusammen mit der japanischen Fluggesellschaft All Nippon Airways (ANA) einen Forschungswettbewerb ausgerufen: Mit 10 Millionen Dollar Preisgeld will sie Wissenschaftler belohnen, denen es gelingt, innerhalb von vier Jahren einen Roboter-Avatar zu konstruieren.

Es geht nicht darum, das menschliche Bewusstsein wie im Film auf einen anderen Körper zu übertragen. Aufgabe ist es, einen Roboter zu bauen, der sich von einer beliebigen Person fernsteuern lässt – und zwar über eine Distanz von mindestens 100 Kilometern hinweg. Die Technologie soll es möglich machen, an einem weit entfernten Ort, also ohne körperlich anwesend zu sein, mit seiner Umgebung zu interagieren. Ganz so, als wäre man eben doch da.

Die gemeinnützige X-Prize-Foundation unterstützt den Forschungszweig deshalb, weil sie die Avatar-Technologie für zukunftsweisend hält. „Die Möglichkeit, eine andere Umgebung physisch zu erleben oder unsere Fähigkeiten an einem anderen Ort zu benutzen, wird durch die Barrieren von Zeit und Raum begrenzt“, sagt Peter Diamandis, Gründer der X-Prize-Foundation. Es sei aber wichtig, dass menschliches Können und Fertigkeiten denjenigen zugutekommen, die es dringend brauchen.

Drei Beispiele nennt die X-Prize-Foundation für die sinnvolle Anwendung von Avatar-Technologien: zum einen die Medizin. So wären in Zukunft auch Fernoperationen denkbar. Ein spezialisierter Chirurg könnte von Japan aus die Bewegungen eines Roboterarms steuern, der einen Patienten in Deutschland operiert. Ebenso könnten Roboter-Avatare nach Katastrophen zum Einsatz kommen – etwa, um nach einem Reaktorunglück ein Atomkraftwerk abzudichten. Avatare wären ganz einfach immer dann die Lösung, wenn die Fähigkeiten eines technischen Experten gefragt sind, der aber nicht vor Ort ist. Mithilfe eines ferngesteuerten Avatars könnten Spezialisten Ölplattformen in der Nordsee reparieren – oder eine Weltraumstation im All.

Frankfurter Siek will Roboter mit Spezialbrille und Tastsensoren bauen

Teams aus aller Welt nehmen an dem Forschungswettbewerb der X-Prize-Foundation teil. Auch Christian Siek, ein IT-Berater aus Frankfurt, hat sich bereits registrieren lassen. „Ich möchte mitmachen, weil ich mich mit der Thematik schon länger beschäftigt habe und das Ganze für machbar halte“, sagt Siek. „So weit wie in dem Film „Avatar“ ist die Forschung zwar noch nicht, und bis dahin wird auch sicherlich noch sehr viel Zeit vergehen“, sagt Siek. „Aber das ist ja auch gar nicht der Anspruch. Grundsätzlich geht es bei der Avatar-Technologie darum, kognitive und physische Fähigkeiten eines Menschen auch an einem weit entfernten oder sogar unzugänglichen Ort einbringen zu können.“

Siek möchte einen kleinen, ferngesteuerten Roboter bauen. Über eine Spezialbrille soll man die Umgebung des Roboters wie mit eigenen Augen wahrnehmen können. Zusätzlich wird der Roboter mit Sensoren ausgestattet, die zum Beispiel die Temperatur in der Umgebung wahrnehmen und den menschlichen Tastsinn ersetzen sollen. Daten darüber sollen über einen Bildschirm empfangen werden.

Möglich oder denkbar seien auch ausgereiftere Systeme, bei denen über einen Ganzkörperanzug Sinneswahrnehmungen aus der Ferne übertragen werden. „Die Technik dafür gibt es im Grunde bereits“, sagt Siek. Nur sei eben noch nie alles zu einem funktionstüchtigen Avatar-System zusammengeführt worden. Und all das ist natürlich auch eine Frage von Aufwand und Kosten: „Ich weiß nicht, was die anderen Teams planen“, sagt Siek. Am Wettbewerb werden auch Forschungsgruppen hochrangiger Experten aus aller Welt teilnehmen, viele mit ganz anderen finanziellen Mitteln als Siek. Aber ihm geht es gar nicht darum zu gewinnen. „Auf das Preisgeld habe ich keine Ambitionen. Wenn ich etwas hinkriege, was den Anforderungen einigermaßen entspricht, bin ich zufrieden“, sagt er.

Avatar-Roboter nicht Sieks erste Erfindung

Für Siek ist das Ganze ein Hobby. Und der Avatar-Roboter wäre nicht seine erste Erfindung. Als Student hat er bereits eine App entwickelt, die eine Bezahlung der Waschmaschinen in Studentenwohnheimen ermöglicht – um den lästigen Kauf von Wertmarken zu ersetzen. Programmiert hat er zudem eine Smartphone-Anwendung, die Musikstile erkennt und empfiehlt, wie man am besten dazu tanzt.

Den Avatar wird Siek in seiner Freizeit basteln, Sponsoren hat er bisher keine. „Klar werde ich Zeit und Geld investieren, aber das tut man bei anderen Hobbys ja auch“, sagt er. Mitstreiter, die sich seinem Team anschließen möchten, seien ihm aber willkommen: „Ich freue mich über jeden Input.“

Und was würde er mit einem funktionstüchtigen Avatar machen? Siek muss kurz überlegen. „Mir geht es eigentlich darum, dass Menschen einen echten Nutzen von der Technologie haben. Für mein eigenes Vergnügen wäre das nichts. Ich bin lieber selbst vor Ort.“

Von Irene Habich/RND