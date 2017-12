„Forbes“ kürt reichste YouTube-Stars

Internet-Millionär

Unter den reichsten YouTube-Stars ist in diesem Jahr auch ein Sechsjähriger: Wie das US-Magazin „Forbes“ ermittelte, hat der US-amerikanische Schüler Ryan mit seinem Kanal „Ryan ToysReview“ rund 9,5 Millionen Euro verdient.

New York. Er ist erst sechs Jahre alt, aber er zählt bereits zu den Großverdienern im Internet. Der YouTube-Kanal „Ryan ToysReview“ hat es in diesem Jahr laut dem US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ unter die Top 10 der am besten verdienenden YouTube-Stars geschafft. Betreut wird der Kanal, auf dem vor allem Spiele getestet werden, von Ryans Eltern. 2015 wurde er ins Leben gerufen, bereits in diesem Jahr erzielte die Familie rund 9,5 Millionen Euro an Werbeeinnahmen und belegt damit Platz acht in dem Ranking.

Angeführt wird die Liste von „Minecraft“-Spieler Daniel Middleton. Er kassiert jährlich 16,5 Millionen US-Dollar, umgerechnet 14 Millionen Euro.

Von nl/dpa/RND