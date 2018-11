Hannover

Weltweit melden derzeit viele Nutzer Probleme mit den Netzwerken von Facebook und Instagram. Auf Twitter stieg der #FacebookDown zum meist verwendeten Hashtag auf. Auch für die Foto-Plattform Instagram gab es viele Meldungen über Störungen.

Die Probleme betreffen sowohl den Login als auch die Funktionen der Seiten. In Deutschland zeigte die Webseite „Downdetector“ etwa viele Fehlermeldungen in Berlin, Hamburg und München. Auch an der US-Ostküste, wo der Tag gerade begonnen hat, beschwerten sich viele Nutzer über Probleme mit Facebook und Instagram.

Facebook hat sich bisher nicht zu den Meldungen geäußert. Wie schwer die Störung also tatsächlich ist und was sie verursacht hat, ist also unklar.

Von pach/RND