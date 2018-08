Köln

Tür zu, Tschüss Außenwelt: Vor der Eröffnungsshow am Freitag um 20.15 Uhr auf Sat.1 sind die ersten Kandidaten bereits in das „Promi Big Brother“-Haus in Köln gezogen.

Wie sieht der Container aus?

Sonderlich gemütlich leben sie dort aktuell nicht. Die bislang neun Insassen des TV-Knastes hausen auf einem dreckigen, 70 Quadratmeter großen und „Baustelle“ genannten Areal, wie Sat.1 am Donnerstag erklärte. Es gibt keine Betten und kein Badezimmer, nur ein Campingklo, eine Feuerstelle und einen Kalt-Wasserhahn. Der Einzug ging demnach bereits am Mittwoch vonstatten.

Wer sind die Mitbewohner?

Wer ist der prominenteste Promi in der WG? Keine leichte Frage. Alphonso Williams (56) gewann zwar erst 2017 die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“, geriet danach aber rekordverdächtig schnell in Vergessenheit. Etwas länger im Gespräch hält sich dagegen Sophia Vegas, die als „Reality-Star“ firmiert. Sie wurde Vize-Dschungelkönigin. Mittlerweile ist sie mit allerlei OPs bei Körbchengröße 70K angekommen, wie Sat.1 berichtet. Ähnlich viel Wert auf ihren Körper legt „Internet-Phänomen“ und YouTuberin Katja Krasavice (22).

Auch die Planstelle des Sportlers, der es noch einmal wissen will, hat Sat.1 besetzen können: Pascal Behrenbruch (33), einst Europameister im Leichtathletik-Zehnkampf. Ebenfalls latent erwartbar waren Namen, die als Kandidaten schon durch andere Reality-Formaten tingelten. Dazu zählen Johannes Haller (30) aus dem RTL-Spektakel „Bachelorette“ und Chethrin Schulze (26), „Love Island“-Kandidatin auf RTL II. Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher (55) hat neben einer langjährigen Rolle in der Soap „Marienhof“ immerhin noch eine berühmte Mutter vorzuweisen: Grit Boettcher (80), den Älteren bekannt aus der 70er-Jahre-Hitserie „Ein verrücktes Paar“ mit Harald Juhnke.

Zur Galerie Sat. 1 hat kurz vor dem Start der neuen Staffel die ersten Hausbewohner bekannt gegeben.

Die großen Hoffnungen der Trash-Freunde ruhen auf Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein (64), auch „Immobilienfürst“ genannt. In diversen Sendungen ist er bereits mit markigen Sprüchen aufgefallen. Ebenso vielversprechend ist der Schweizer „Star-Hellseher“ Mike Shiva (54), der nach eigenen Angaben Probleme hat, mit anderen in einem Raum zu schlafen. Na dann viel Spaß. Drei weitere „Secret Bewohner“ sollen am Freitag dazukommen.

Gibt es ein besonderes Show-Konzept?

In den vergangenen Jahren war das „Big Brother“-Haus in zwei Bereiche aufgeteilt – einen armen und einen reichen. Um die Frage, wie es mit den nun auf der kargen „Baustelle“ lebenden Promis weitergeht, macht Sat.1 vorerst noch ein Geheimnis.

Wo wird über die Show diskutiert?

Wer die Zickereien und Machosprüche von „Promi Big Brother“ noch einmal durchkauen möchte, kann um 23.35 Uhr bei der Sat.1-Schwester Sixx einschalten. Dort wird der Überwachungssendung eine eigene Show gewidmet: „Promi Big Brother – Die Late Night Show“, moderiert von Jochen Bendel und Melissa Khalaj. Wer lieber selbst diskutiert, kann sich in den Social-Media-Kanälen mit dem Hashtag #promibb mitteilen.

Von RND/dpa