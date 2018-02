Michael Schultes Liebeslied für Lissabon

Eurovision Song Contest

Ein Liebeslied für Lissabon: Der 27-jährige Michael Schulte wird Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten. Mit der Midtempo-Liebeserklärung „You Let Me Walk Alone“ für seinen Vater setzte er sich beim deutschen Vorentscheid in Berlin gegen Schmachtballaden und Volksmusikstampf durch.

Berlin. Ein 27-jähriger Youtube-Star aus Dollerup bei Flensburg soll die deutsche Ehre beim Eurovision Song Contest retten: Mit seiner von Ed Sheeran und Glen Hansard angehauchten Klavierballade „You Let Me Walk Alone“ setzte sich Michael Schulte beim deutschen Vorentscheid „Unser Lied für Lissabon“ in Berlin gegen fünf Konkurrenten durch. Es ist ein Liebeslied an seinen Vater, der starb, als Schulte 13 Jahre alt war. „Du wirst immer der Held meiner Kindheit sein“, heißt es im Text. „Ich dachte, du würdest mich leiten, wenn das Leben mich in die Irre führt – das sind die Momente, in denen ich dich am meisten vermisse.“ Nach drei deutschen Flops in Folge hat Schulte jetzt nur ein Ziel: beim ESC-Finale am 12. Mai in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon nicht Letzter werden. Das kann klappen.

Für eine so große Bühne muss man sich selbst vertrauen“, sagte Schulte vor der Show. Sprachlos war er, rieb sich die rote Mähne und dankte knapp. „Vielen Dank!“, rief er. „Es war mir eine Ehre. Ich kann’s nicht glauben – ich fahre nach Lissabon.“ Jurys und Publikum waren sich am Ende einig.

Erfolgsrezept: Zausel mit Herz singt mit Gefühl

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Karriere, die mit Schlubbermütze vor einem Massivholzschrank begann: Im heimischen Wohnzimmer filmt sich der am 30. April 1990 geborene Schulte seit zehn Jahren selbst beim Nachsingen bekannter Pophits von Rihanna, Coldplay oder Eric Clapton. Das Rezept „Zausel mit Herz singt mit Gefühl“ ging auf. Etwas in seiner Stimme machte ihn zum Netzphänomen. 50 Millionen Abrufe verzeichneten seine Youtube-Clips bisher, 200.000 Abonnenten hat er und 1,2 Millionen Spotify-Abrufe im Monat (den Großteil davon in Schweden). 2011 nahm er an der Sat.1-Castingshow „The Voice of Germany“ teilt. Juror und Reamonn-Frontmann Rea Garvey wurde danach zu seinem musikalischen Mäzen. In die Reihe Deutsch singender Romantikmilchbärte wie Max Giesinger oder Tim Bendzko aber wollte sich Schulte nicht einreihen – er fühle sich im Englischen wohler, sagte er vor wenigen Tagen. Nun also: der ESC.

Ein Erfolg – oder besser: keine weitere Niederlage – wäre dringend nötig. Mit geballter Expertise versuchte der NDR, das eher traditionalistische deutsche Publikum sanft in Richtung eines internationaleren Popgeschmacks zu drängen – ohne sich dabei dem Vorwurf des antidemokratischen Popdiktats auszusetzen. 100 europäische Popfans durften als „Eurovisions-Panel“ mitentscheiden, dazu eine 20-köpfige Jury aus Mitgliedern der ESC-Gemeinde. Diese drei – Publikum, Panel, Jury – vergaben ihre Punkte am Ende gebündelt.

Starke Ballade von Ryk

Die experimentelle, kompositorisch komplexe Ballade des hannoverschen Sängers Ryk (28) – bürgerlich: Rick Jurthe – war stark und wurde mit Ovationen im Stehen bedacht, wirkte dann doch allzu weltentrückt. Sein Erfolg: Platz zwei. Auch „The Voice“-Siegerin Ivy Quainoo (25) blieb erfolglos mit ihrer stark gesungenen, aber kompositorisch flügellahmen Ballade „House On Fire“. Und Natia Todua aus Georgien hatte Pech: Ihre starke Powerbellade „My Own Way“ war zwar ein tauglicher Opener für die Show – aber Startplatz eins war ein strategisches Todesurteil. Sie schied als Erste aus. Es hätte das Medienmärchen des Jahres werden können: 2016 war Todua aus der kriegsgeplagten Kaukasusregion Abchasien als Aupair mit großen Hoffnungen nach Deutschland gekommen. Ein Jahr später siegte sie mit ihrer kräftigen Croonerstimme bei „The Voice“. Dann winkte die ESC-Teilnahme. Allerdings: Auch Jamie-Lee Kriewitz war als „The Voice“-Siegerin zum ESC gefahren. Beflügelt hat sie der heimische Erfolg international nicht.

Xavier Darcy (22), in Schottland geborener Sohn britisch-französischer Eltern und wohnhaft im oberbayerischen Oberpframmern, hinterließ mit seiner Geradeaus-Gitarrenfolknummer „Jonah“ und seiner irrlichternden Powerkobold-Performance viel Eindruck. Allein, es reichte nicht. Und dafür, dass die bayerische Stampfschlagerkapelle voXXclub mit ihrem strunzblöden „I Mog Di So“ am Ende nicht siegte, muss man dem Popgott und seinen Erzengeln David Bowie, Prince, Michael Jackson und George Michael danken.

Erstaunliche Durchschnittlichkeit

Insgesamt war das deutsche ESC-Aufgebot 2018 dann doch von erstaunlicher Durchschnittlichkeit – nach all dem Zinnober um mathematische Erfolgsformeln, Geschmacksfragebögen, 100 internationale Experten. Sechs Brot-und-Butter-Songs waren zu hören, die allesamt nicht das Zeug dazu hatten, sich sofort ins Ohr zu schmeicheln und dort zu verhaken wie der vermaledeit penetrante „Carglass“-Song (Ohrwurm, jemand? Gern geschehen!). Kann sich Deutschland mit dieser Nummer in Lissabon hören lassen? Selbstverständlich. Kann Deutschland mit dieser Nummer in Lissabon vorne landen? Nun ja.

Im Abklingbecken gescheiterter „The Voice“-Karrieren

Überhaupt: Sechs junge Pophoffnungen bewarben sich in Berlin, alle zwischen 21 und 28 Jahre alt, davon drei „The Voice“-Veteranen, ein Youtube-Star und eine krachlederne Rumsbums-Partykapelle – sieht so Aufbruch aus? Der deutsche Vorentscheid als Abklingbecken für erlahmte „The Voice“-Karrieren? War das der dringend notwendige Neustart nach dem ESC-Elend der letzten Jahre? Der ganze große deutsche Name ist seit Jahren nicht im Rennen. Das allerdings ist kaum überraschend: Wer von den deutschen Chartstürmern lässt sich schon gern ohne Not von weißrussischen Pop-Pralinchen abziehen? Aber Prominenz – das zeigt die ESC-Historie – ist ohnehin nicht zwingend ein Erfolgsgarantie. Glaubwürdigkeit, Zeitgeistnähe und Originalität sind wichtiger. Glaubwürdig ist Schulte. Und zeitgeistnah sind haarreiche junge Männer mit Gefühl derzeit allemal. Ob sein Liebeslied freilich originell genug ist, in 180 Sekunden einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, ist fraglich.

Solides Entertainment statt ein ESC-Momentum

Die ARD-Show selbst, moderiert von „Tagesschau“-Moderatorin Linda Zervakis und Elton, war solides Entertainment. Parallel zur „Goldenen Kamera“ im ZDF allerdings dürfte es die Sendung schwer gehabt haben. Es ist das, was der ARD derzeit einfach nicht gelingen mag: ein Momentum für den ESC-Teilnehmer zu erzeugen. Das ist eines der seltsamen Phänomene beim ESC: Obwohl das deutsche Publikum gar nicht für den eigenen Kandidaten abstimmen darf, hilft Rückenwind aus der Heimat enorm. Er überträgt sich wie durch einen magischen Trick auf Europa. Mit dem ESC aber ist es wie mit dem HSV: Die Laune der Fans wird nicht besser nach Jahren der Abstiegsangst.

Von Imre Grimm/RND