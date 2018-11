New York

In den USA laufen die Drähte in den Nachrichtenredaktionen derzeit heiß. Seit Dienstag 12 Uhr deutscher Zeit sind die ersten Wahllokale geöffnet. Die Amerikaner sind aufgerufen, ihre Stimme bei den Midterms abzugeben, um den Kongress neu zu wählen. Da kann es schon mal drunter und drüber gehen bei den Medienhäusern. So geschehen bei der ARD, die vom Twitter-Konto ihres New Yorker Büros einen seltsamen Post absetzte:

Big Apple, big Fragezeichen: Was ist da los? Und wer ist Marie? Beim Kurznachrichtendienst jedenfalls blieb der so wohl kaum beabsichtigte Tweet nicht ohne Reaktionen. Am Dienstagnachmittag wurde er bereits mehr als 2000 Mal mit einem Like versehen, Hunderte Nutzer teilten die Nachricht, viele nahmen die Steilvorlage gerne auf.

Spätestens am Mittwoch um 6 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit werden Marie, der unbekannte Twitterer und die Netzgemeinde wieder zum Ernst übergehen: Dann schließen die letzten Wahllokale auf Hawaii, und die Midterm-Ergebnisse werden aufgearbeitet. Bis dahin aber erfreut sich die deutsche Twitter-Nutzerschaft an einer der lustigsten Anekdoten des Wahlkampfs.

Von RND