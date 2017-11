Durch meine Webcam kann ich heimlich beobachtet werden

Stimmt das?

Können die Kameras von Notebooks, Smartphones und Smart-TVs unbemerkt Daten sammeln – auch wenn sie ausgeschaltet sind?

Hannover. Computer und Laptops sind für uns zum Alltagsgegenstand geworden. Für virtuelle Konferenzen oder auch das entspannte Telefonat mit der besten Freundin werden dabei gern Webcams genutzt, über die sich die Nutzer sehen können. Schaltet man die Webcam aus, zeichnet sie nichts mehr auf – oder?

„Es gibt in der Tat Schadsoftware, die die Webcams von Notebooks, Smartphones, aber auch Smart-TVs manipulieren und einem Angreifer Zugriff auf die Kamera ermöglichen können“, erklärt Tim Griese vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Einige davon seien sogar in der Lage, die LED-Lampe zu deaktivieren, die Anzeige, dass die Kamera aktiv sei. Die kleine Kamera am Laptop abzukleben hat also seine Berechtigung.

Von RND/dpa