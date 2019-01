Sydney

Tommi Piper (77) muss als dritter Kandidat das RTL-Dschungelcamp verlassen. Die deutsche Synchron-Stimme des außerirdischen Serienhelden „ Alf“ bekam am Sonntagabend bei der Fernsehshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ die wenigsten Stimmen. Piper nahm seinen Rauswurf aus dem australischen Dschungelquartier gefasst, fast gut gelaunt zur Kenntnis. Er hatte zuvor angekündigt, die Show später in einer Reportage zu beschreiben – und zwar so, „wie es wirklich war“.

Vor Piper hatten bereits Erotikdarstellerin Sibylle Rauch und Datingbekanntheit Domenico de Cicco die Segel streichen müssen. Am Sonntag traten alle zehn verbliebenen Teilnehmer zur Dschungelprüfung an, einige mussten ihren Kopf minutenlang in eine Box mit grünen Ameisen stecken. Alles in allem holte das Team der zehn Kandidaten neun Sterne. Nur Sandra Kiriasis hatte Pech: Der ehemaligen Bobpilotin gelang es nicht, einen lebenden Krebs im Mund zu behalten, während sie mit Speeren auf einen wackelnden großen Stern zielte.

Nach dem Rausschmiss spricht Tommi Piper mit dem Sender RTL über seine Favoriten für die Dschungelkrone: „Meine Favoritin wäre die Gisele oder Evelyn, der man so manches verzeiht“. Noch unrasiert und in Dschungelkluft spricht er sich aber auch für den nun einzig verbliebenen Dschungelopa aus: „Heute morgen mein Favorit: Ich-geh-durch alles-Peter-Orloff.“

Damit bleiben noch neun Camper im Kampf um die Dschungelkrone übrig. Wer die Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ gewinnt, bekommt beim Finale am 26. Januar neben der Krone auch 100.000 Euro – ein Novum in diesem Jahr.

Tommi Piper kann sich jetzt auf den Komfort eines weichen Bettes freuen. Doch verlässt er das Dschungelcamp nicht ohne Trauer: „Der Kloß im Hals kommt, wenn man im Hotelzimmer ist.“ Am meisten freut sich Tommi Piper nun auf eine Tasse Cappuccino, wie er im Gespräch sagt. Ein Milchschäumer – oder eine Espressomaschine – waren im Promicamp wohl nicht griffbereit.

Von RND/goe/dpa