Darwi

Die Promis sind noch nicht ganz im australischen Dschungel angekommen, da geht es schon heiß her – und die Promis beschnuppern sich. Zur 13. Staffel sind zwölf Stars nach Down Under gereist. Die Twitter-Community freut sich schon über die Denglisch-Gehversuche der Sternchen. Während Chris Töpperwien seinem Hass auf Bastian Yotta freien Lauf lässt, stellt sich Leila Lowfire dem Alf-Sprecher Tommi Piper vor.

Bei der ersten Dschungelprüfung auf dem „ Focus Tower“ in Surfers Paradise noch vor Einzug ins Dschungelcamp gibt es einige Häme für die komplizierten Denglisch-Konstruktionen der Stars.

Gisele Oppermann, bekannt aus „ Germany’s Next Topmodel“ und die vorher schon den Ruf als „Heulsuse“ weghatte, bekommt bei Twitter ihr Fett weg. Schon vor der Dschungelprüfung rollen bei Gisele die Tränen. Bastian Yotta kümmert sich, doch das bringt nichts.

Aber kommen einem manche Kandidaten nicht doch ein bisschen bekannt vor? Ein User glaubt, Doreen Dietel vom Dschungelcamp 2015 wiederzuerkennen. Und ist das eigentlich Chris Töpperwien oder doch dieser andere Schauspieler aus Hollywood. Wie hieß der nochmal?

Auch geben die Twitter-Nutzer sinnvolle Ratschläge für eine neue Besetzungsliste. Hätte statt Yotta nicht...Yoda kommen können? Ein Pluspunkt hätte der auf jeden Fall: Er lässt sich nicht von der dunklen Seite der Macht korrumpieren.

Bei der Dschungelprüfung hat Tommi Piper nicht exakt eine Sekunde gezählt, sondern nur 48 Sekunden.

Evelyn hat dafür Kommunikationsschwierigkeiten bei der Dschungelprüfung „Planke“. Doch das hat nicht unbedingt nur mit der Geräuschkulisse zu tun.

Von RND