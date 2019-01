Surfers Paradise

Schon die erste Dschungelprüfung des Dschungelcamps bei RTL, das am Freitagabend mit der ersten Folge startete, macht acht von den 16 Kandidaten zu schaffen. Denn eine Gruppe muss sich schon außerhalb des Camps auf einem Wolkenkratzer beweisen. Evelyn Burdecki, Leila Lowfire, Gisele Oppermann, Peter Orloff, Tommi Piper, Felix van Deventer, Bastian Yotta und Doreen Dietel müssen sich in 100 Metern Höhe auf dem „ Focus Tower“ in Surfers Paradise auf eine schmale Planke wagen. Tommi Piper wurde aus gesundheitlichen Gründen für die Prüfung gesperrt. Doch die anderen müssen ihre Ängste überwinden und ganz nach vorn gehen, auf einen Buzzer drücken und es wieder zurück aufs Dach des „ Focus Tower“ schaffen.

Mehr zum Thema: Der große Kandidaten-Check von Olivia Jones

Mehr zum Thema:

Die ekligsten Dschungelprüfungen aller Zeiten

Dschungelcamp Dschungelprüfung

Evelyn schreit („Oh, mein Gott. Ihhh, es ist voll schlimm.“), Felix zaudert („Es ist fast nicht zu schaffen...“), Leila, Doreen und Peter bewältigen die Aufgabe mit sicherem Schritt. Doch dann kommt Gisele. Schon beim Sichern vor der Planke kommt die Panik in ihr hoch: „Ja, ich habe Angst. Es geht nicht. Ich schaffe es nicht“, sagt sie zu Moderator Daniel Hartwich. Und schon weint sie – und gibt noch vor Prüfungsbeginn auf. Sie ruft als erste in der 13. Staffel: „ Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Und vergibt damit ihre Chance auf einen Stern.

Bastian und Tommi müssen zusammen in einem Team antreten. Während sich Bastian auf die Planke schiebt, muss Tommi eine Minute exakt anzählen. Doch Tommi scheitert – er hat falsch gezählt. Auch die beiden verpassen die Chance auf einen Stern.

Von RND