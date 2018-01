Dschungelcamp 2018: Der Einzug im Liveticker

„Ich bin ein Star, holt mich hier raus“

Am Freitag schickt RTL zum vierzehnten Mal den Bodensatz der deutschen Unterhaltungsbranche ins australische Grün. Die Ranger-Uniformen sind gebügelt, die Kakerlaken gezählt, das Lagerfeuer fackelt und die Schafshirne sind püriert. Wir begleiten den Einzug der diesjährigen Camp-Crew im Liveticker.

Hannover. Ex-Casting-Kandidaten, erloschene Schlagersternchen und halbberühmten Halbschwestern stehen bereit. Am Freitag wagen sich die diesjährigen Dschungelbewohner mit einem beherzten Sprung aus dem Flugzeug zurück ins Rampenlicht, rein ins grüne, kameraüberwachte Dickicht. Zum ersten Mal wird es in dieser Staffel ein zweites Dschungeltelefon geben. Zudem hat RTL den Campern neue Aufentheitsmöflichkeiten spendiert. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Die Moderatoren Daniel Hartwig und Sonja Zietlow werfen von ihrem Baumhaus aus mit zynischen Kommentaren um sich, Doktor Bob steckt seinen Daumen in die Luft und für die Dschungelprüfungen werden haufenweise krabbelnde Tierchen angekarrt.

Verfolgen Sie hier alle Highlights der ersten Sendung im Live-Ticker.

Dschungelcamp 2018 – Alle Sendetermine Fr., 19.01.: 21:15 – 0:00 Uhr, Sa., 20.01.: 22:15 – 23:45 Uhr, So., 21.01.: 22:10 – 23:20 Uhr Mo., 22.01.: 22:15 – 0:00 Uhr Di., 23.01.: 22:00 – 0:00 Uhr Mi., 24.01.: 22:15 – 23:15 Uhr Do., 25.01.: 22:15 – 23:30 Uhr Fr., 26.01.: 22:15 – 00:00 Uhr Sa., 27.01.: 22:15 – 0:00 Uhr So., 28.01.: 22:10 – 23:20 Uhr Mo., 29.01.: 22:15 – 23:30 Uhr Di., 30.01.: 22:15 – 00:00 Uhr Mi., 31.01.: 22:15 – 23:30 Uhr Do., 01.02.: 22:15 – 23:30 Uhr Fr., 02.02.: 22:15 – 23:15 Uhr Sa., 03.02.: 22:15 – 00:00 Uhr

Von RND/mkr