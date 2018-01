„Dittsche“ kehrt auf die Bildschirme zurück

Neue Folgen im April

Fans des feinen Hamburger Humors dürfen sich freuen: „Dittsche“ kommt wieder. Die Erkenntnisse des arbeitslosen Bademantelträgers (Olli Dittrich) werden, wie gewohnt, aus der „Eppendorfer Grillstation“ live gesendet.

Hamburg. Fast ein Jahr lang musste die Fangemeinde darben – jetzt kommt Olli Dittrich mit seinem „Dittsche“ im April zurück. Ein Sendetag für „Das wirklich wahre Leben“ stehe allerdings noch nicht fest, so eine WDR-Sprecherin. Für die Figur des „Dittsche“, der – stets im Bademantel und Bier in der Hand – die Welt und alles weitere aus dem Stegreif erklärt, wurde Dittrich bereits mehrfach mit dem Deutschen Fernsehpreis und 2005 mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Seit 2004 sinniert und süffelt „Dittsche“ Olli Dittrich am Tresen der Eppendorfer Grillstation.

Von RND/dk