Hannover

Nach 16 Jahren Konzertpause in Deutschland spielt Dieter Bohlen wieder seine großen Hits – und das nicht nur an einem Termin in Berlin am 31. August, wie ursprünglich angekündigt: Der erfolgreiche Musikproduzent gibt noch sechs weitere Konzerte in ganz Deutschland. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Demnach sind Auftritte in Leipzig (28. September, Arena), Hamburg (4. Oktober, Barcleycard Arena), Mannheim (5. Oktober, SAP Arena), Berlin (2. November, Mercedes-Benz-Arena), Dortmund (16. November, Westfalenhalle) und München (7. Dezember, Olympiahalle) geplant.

Mehr zum Thema:

Comeback-Konzert: Thomas Anders stichelt gegen Dieter Bohlen

Hintergrund: Der erste Termin in Berlin ist bereits ausverkauft. Bohlen zu „Bild“: „Ich hätte nie gedacht, dass die Nachfrage so groß ist und ich hatte Tränen in den Augen, als der Anruf kam, dass alle Karten verkauft sind.“

Bohlen will unter anderem Hits von Modern Talking aus den 1980er Jahren singen, allerdings ohne seinen ehemaligen Partner Thomas Anders.

Von RND