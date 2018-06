Hannover

Das HTC U12+ zeigt seine inneren Werte. Ganz so transparent wie das Smartphone von „Iron Man“ ist es zwar nicht, aber in der Farbe „Translucent Blue“ lässt das Gehäuse einen Blick auf sein Innenleben zu. Eine weitere Design-Entscheidung: Das U12+ ist Notch-frei. Das dürfte alle, die sich mit der schwarzen Delle im Bildschirm nicht anfreunden können, freuen.

Außerdem schafft das U12+ die Knöpfe ab. Es gibt zwar Erhebungen im Rahmen, da wo normalerweise die An- und Ausschalte-Taste und die Lautsprecherknöpfe sind, aber sie lassen sich nicht bewegen. Stattdessen vibrieren sie. Denn HTC hat seine „Edge Sense“-Technologie weiterentwickelt. Das Smartphone lässt sich mittels des druckempfindlichen Rahmens über Tippen, Halten und Drücken steuern. Zum Beispiel kann man einfach an den Seiten drücken, um ein Foto zu machen. Das Smartphone erkennt auch, in welcher Hand es gerade gehalten wird. Es kostet 800 Euro.

Eine ausführliche Review hat zum Beispiel der Youtuber AlexBexi gemacht:

Von asu/RND