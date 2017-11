Dieser Anbieter hat das beste Handynetz

Auf dem Prüfstand

Im Test des Tech-Magazins „Chip“ für die beste Netzabdeckung in Deutschland hat sich ein Anbieter als erneuter Sieger hervorgetan. Verbessert haben sich aber alle. Die Tester des Unternehmens Net Check sind 13.000 Kilometer durch Deutschland gefahren – mit Auto und Bahn.

München. 10.300 Kilometer sind die Mitarbeiter von Net Check mit dem Auto, 2500 mit der Bahn und den Rest zu Fuß unterwegs gewesen. Sie wollten herausfinden wie gut man mit dem Handy wo telefonieren und im Internet surfen kann.

O2, Vodafone und die Telekom, die nahezu die gleichen Marktanteile am deutschen Handynetz haben, konnten sich alle verbessern. Die Abdeckung wurde überall verstärkt. Die Telekom ging beim Handynetz mit einer Note von 1,4 ins Ziel, Vodafone mit 1,6 und O2 kam auf 3,1. Überraschend ist daran, wie stark Vodafone aufgeholt hat. In den Jahren zuvor war der Vorsprung des deutschen Anbieters noch größer gewesen. Chip argumentiert, dass sich Vodafone und Telekom ein Wettrüsten liefern und O2 nach wie vor zwar an seinem Netz arbeitet aber auch immer noch Probleme mit der Zusammenlegung des ehemaligen E-Plus-Netzes hat. Auch die Abdeckung des LTE-Netzes holt auf, auch wenn Vodafone als einziger Bewerber im Vergleich zum Vorjahr etwas nachgelassen hat.

Von Jan Heemann/RND