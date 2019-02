Berlin

Rund einen Monat vor der Verleihung der Goldenen Kamera stehen die nominierten Serien und Fernsehfilme fest. Ins Rennen gehen die Thrillerserie „Bad Banks“ mit Paula Beer als Investmentbankerin ( ZDF/Arte), die Amazon-Serie „Beat“ über Berlins Technoszene und die Krimiserie „Der Pass“ mit Julia Jentsch ( Sky), wie die Funke Mediengruppe als Veranstalter am Donnerstag mitteilte.

Als bester Fernsehfilm sind ebenfalls drei Titel nominiert: Das ZDF-Drama „Aufbruch in die Freiheit“ über Frauen in den 1970ern, der ARD-Film „Macht euch keine Sorgen“ über einen Vater, dessen Sohn sich der Terrormiliz IS anschließt, und die Tragikomödie „Schöne heile Welt“ ( SWR/Arte) über einen Mann, der sich mit einem jungen Afrikaner anfreundet.

Die Goldene Kamera wird am 30. März in Berlin auf dem Gelände des früheren Flughafens Tempelhof verliehen.

Von RND/dpa