Die Helfer brauchen Hilfe

Smarte Autos

Fahrerassistenzsysteme sind die Bausteine für das autonome Fahren, finden aber keine große Resonanz bei den Kunden.

Hannover. Fahrerassistenzsysteme sind in den Augen der Automobilindustrie ein Segen der elektronischen Revolution, die gerade dabei ist, etliche Lebensbereiche von Grund auf zu verändern. Sie hat aus dem Auto konventionellen Zuschnitts eine hochkomplexe Hightech-Maschine gemacht, die dem Grundsatz folgt, die Sicherheit im Verkehr zu verbessern. Was einmal mit einem Piepsen als Einparkhilfe begann, umfasst inzwischen mehrere Dutzend Systeme, die miteinander vernetzt sind und sich ergänzen. Allerdings leidet der rasante Fortschritt daran, dass die neuen Technologien beim Kunden nicht so recht ankommen. Dabei gibt es keine Alternative. Denn Fahrerassistenzsysteme sind die Bausteine, aus denen sich das autonome Fahren zusammensetzt. Bis es so weit ist, wird es zwar noch einige Zeit dauern, doch die Entwicklung ist unumkehrbar.

Kampf um die technologische Vorherrschaft

„Die Sicherheit unserer Kunden steht bei Volkswagen an oberster Stelle, daher wird die Serienausstattung unserer Modelle kontinuierlich um weitere Sicherheitsausstattungen ergänzt“, sagt VW-Sprecher Christian Buhlmann. Und sein Mercedes-Kollege Steffen Schierholz ergänzt: „Tatsächlich erfreuen sich alle unserer angebotenen Assistenzsysteme einer hohen Nachfrage.“ Das klingt gut, doch Zweifel sind erlaubt. Auch wenn die Hersteller keine offiziellen Angaben machen, scheinen Anspruch und Wirklichkeit gegenwärtig noch weit auseinanderzuliegen: Zwar werden Fahrerassistenzsysteme in Neuwagen abhängig von der Fahrzeugklasse tatsächlich verkauft, doch nach Erkenntnissen des Deutschen Verkehrssicherheitsrates von den Kunden kaum genutzt. Und auf die Frage, wie viel Fahrzeuge prozentual überhaupt zusätzlich mit Sicherheitssystemen aus der Ausstattungsliste bestückt werden, antwortet Quirin Sterner, Leiter Entwicklung vorausschauende Sicherheitsfunktionen bei der Audi AG in Ingolstadt: „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hierzu keine konkreten Zahlen nennen können.“ Dennoch wird in den Entwicklungsabteilungen der Premiumhersteller wie Audi, BMW, Mercedes oder Volvo verbissen um die technologische Vorherrschaft bei den Assistenzsystemen gekämpft. „Unser neues Flaggschiff, der Audi A8, setzt mit mehr als 40 Fahrerassistenzsystemen eine neue Bestmarke im Wettbewerb – vom Parkplatz über den Stadtverkehr bis hin zur Autobahn machen sie das Fahren noch komfortabler, souveräner und sicherer“, sagt Sterner. Dass der Fahrer kaum in der Lage sein dürfte, sämtliche Systeme zu bedienen, geschweige denn sie zu verstehen, spielt dabei keine Rolle. Je höher der Einbaugrad an Elektronik, desto größer ist die technologische Kompetenz. Folgerichtig werden neue Systeme zuerst in den oberen Fahrzeugklassen eingebaut und dann im Zuge der Demokratisierung nach und nach an die unteren Segmente durchgereicht – Sicherheit soll schließlich für alle verfügbar sein.