Die Video-Nachricht war etwas kryptisch: „Wir wollen euch außerdem mitteilen“, sagt die Community-Managerin Brandy Camel mit einem vielsagenden Blick: „Die Schmieden hier bei Blizzard sind brennend heiß und wir arbeiten an mehreren Diablo-Projekten.“ Doch wie genau diese aussehen werden, das verriet Camel nicht.

So brodelt, seit der kurze Clip vor einer Woche veröffentlicht wurde, die Gerüchteküche: Was könnte gemeint sein? Kommt Diablo für die Switch? Werden die älteren Teile des erfolgreichen Videospiels neu aufgelegt? Oder arbeitet Blizzard tatsächlich an Diablo 4?

Stellt Blizzard Diablo 4 auf der BlizzCon vor?

Manche der Projekte würden länger brauchen als andere, sagte Camel. „Aber wir werden euch möglicherweise ein paar Dinge später dieses Jahr zeigen können.“ Damit könnte sie die BlizzCon gemeint haben, die am 2. November startet. Auf der Messe stellt der Spielehersteller Blizzard Neuigkeiten aus dem eigenen Haus vor.

Die Spielereihe Diablo gibt es seit mehr als 20 Jahren. Der erste Teil wurde 1997 kurz nach seiner Veröffentlichung bereits zum Kultspiel. Der Online-Mehrspielermodus war damals revolutionär. Aber auch noch heute fesselt die Reihe Millionen Spieler. Diablo III erschien 2012 für den Computer.

Von asu/RND