Hannover

Die TV-Branche lädt zur großen Werkschau: In Düsseldorf werden herausragende Produktionen mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Der Serien-Trend greift dabei weiter um sich. Den Ehrenpreis bekommt aber jemand aus dem Vor-Streaming-Zeitalter. Wann die Veranstaltung im Fernsehen übertragen sind, welche Filme und Schauspieler nominiert sind und was sie sonst noch über den Deutschen Fernsehpreis 2019 wissen müssen, erfahren Sie hier.

Wo und wann wird der Deutsche Fernsehpreis 2019 verliehen?

Zum mittlerweile 20. Mal wird am 31.01.2019 der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Die Nominierten werden zum ersten Mal seit einigen Jahren wieder im Rahmen einer Fernsehübertragung geehrt. Die Verleihung findet in der Rheinterrasse in Düsseldorf statt.

Deutscher Fernsehpreis 2019 im TV und Livestream

Der Deutsche Fernsehpreis 2019 wird live im Fernsehen übertragen. In den vergangenen Jahren wurde die Verleihung entweder nur in Form eines Zusammenschnitts oder gar nicht im TV ausgestrahlt. In diesem Jahr übernimmt der Spartensender ONE die Übertragung der Fernsehgala – sie ist ab 22.30 Uhr zeitversetzt zu sehen. Wer die Übertragung live verfolgen möchte, kann dies aber auch per Livestream auf der WDR-Website tun.

• Deutscher Fernsehpreis 2019 im TV: 22.30 bis 0.30 Uhr in ONE

• Deutscher Fernsehpreis 2019 im Livestream: www.wdr.de

Was ist der Deutsche Fernsehpreis ?

Erstmals wurde der Deutsche Fernsehpreis am 02. Oktober 1999 verliehen – die erste Verleihung fand in Köln statt und wurde von den Geschäftsführern und Intendanten von ARD, RTL und Sat.1 ins Leben gerufen. Auch im Vorfeld gab mit dem „Goldenen Löwen“ ( RTL) und dem „TeleStar“ ( ARD) bereits ähnliche Fernsehpreise, diese wurden künftig unter dem Deutschen Fernsehpreis zusammengefasst.

Das große gemeinsame Ziel des Deutschen Fernsehpreises ist die Förderung der Qualität der Fernsehprogramme. Um diese zu würdigen, veranstalten die Stifter eine Gala und verleihen den Preis bestehend aus einer Urkunde und einer Skulptur. Im Mittelpunkt stehen Fernsehproduktionen, die deutschen Ursprungs sind oder unter überwiegend kreativer und wirtschaftlicher Mitwirkung deutscher Auftraggeber entstanden sind. Daneben werden ebenfalls Personen ausgezeichnet, die durch ihre besonderen Leistungen diese Fernsehproduktionen vorangetragen und positiv beeinflusst haben.

Kritik am Deutschen Fernsehpreis

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder kritische Stimmen zum Deutschen Fernsehpreis laut. So wurden etwa die unklaren Verleihungsmaßstäbe kritisiert, aber auch die regelmäßige Abänderung der Kategorien. Zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2013 titelte die Süddeutsche Zeitung dann:

„Die Richtigen gewinnen, aber die Show ist öde. Niemals in der an Tiefpunkten reichen Geschichte des Deutschen Fernsehpreises wurde eine Gala derart lieblos heruntergerattert. Möglich, dass es nach 2014 keinen Preis in dieser Form mehr geben wird.“

• Auch in den darauffolgenden Jahren konnte sich die Veranstaltung keinen guten Ruf zulegen. 2007 erhielt das Organisationsbüro des Deutschen Fernsehpreises den „ Preis der beleidigten Zuschauer“, weil diese Fans für die Show hinzugekauft hatten.

• 2008 macht die Gala auf sich aufmerksam, als Marcel Reich-Ranicki seinen Fernsehpreis live ablehnte.

• 2018 wurde der Umgang mit Drehbuchautoren kritisiert, denn diese wurden in einer ersten Einladungsrunde der Veranstaltung nicht bedacht – Produzenten, Regisseure und Redakteure hingegen schon. Aufgrund der zahlreichen negativen Rückmeldungen änderten die Stifter der Veranstaltung die Nominierungskategorie und berücksichtigen auch Autoren. Dies sollte auch für kommende Veranstaltungen berücksichtigt werden.

Alle Kategorien und Nominierungen des Deutschen Fernsehpreises 2019

Die nominierten Filme und Schauspieler für den Deutschen Fernsehpreis 2019 stehen bereits fest. Sie werden in den folgenden Kategorien ernannt:

Bester Fernsehfilm 2019

• Aufbruch in die Freiheit

• Rufmord

• Unser Kind

Bester Mehrteiler 2019

• Gladbeck

• Ku’damm 59

• Der Staatsfeind

Beste Drama-Serie 2019

• 4 Blocks

• Bad Banks

• Das Boot

Beste Comedy-Serie 2019

• Arthurs Gesetz

• jerks.

• Der Tatortreiniger

Beste Schauspielerin 2019

• Paula Beer für Bad Banks

• Vicky Krieps für Das Boot

• Désirée Nosbusch für Bad Banks

• Anna Schudt für Aufbruch in die Freiheit

• Rosalie Thomass für Rufmord

Bester Schauspieler 2019

• Jonathan Berlin für Freibadclique

• Sascha Alexander Geršak, Alexander Scheer für Gladbeck

• Thomas Schmauser für Der große Rudolph

• Albrecht Schuch für Der Polizist und das Mädchen

• Tom Wlaschiha für Das Boot

Beste Regie 2019

• Viviane Andereggen für Rufmord

• Andreas Prochaska für Das Boot

• Christian Schwochow für Bad Banks

Bestes Buch 2019

• Oliver Kienle mit Jana Burbach und Jan Galli für Bad Banks

• Mizzi Meyer für Der Tatortreiniger

• Tony Saint, Johannes W. Betz für Das Boot

Beste Kamera 2019

• Jakub Bejnarowicz für Parfum

• Frank Lamm für Bad Banks

• David Luther für Das Boot

Bester Schnitt 2019

• Ueli Christen für Gladbeck

• Ueli Christen, Karin Hartusch für Das Boot

• Bernd Schlegel für Parfum

Beste Musik 2019

• Annette Focks für Die Freibadclique

• Matthias Weber für Das Boot

• Stefan Will für Fremder Feind

Beste Ausstattung 2019

• Birgitta Lohrer-Horres (Kostümbild), Markus Dicklhuber (Szenenbild) für Arthurs Gesetz

• Martina Müller (Kostümbild), Jana Karen (Szenenbild) für Der große Rudolph

• Chattoune (Kostümbild), Nick Palmer (Szenenbild) für Das Boot

Beste Unterhaltung Primetime 2019

• Let’s Dance

• Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands

• Wer weiß denn sowas? XXL

Beste Moderation Unterhaltung 2019

• Daniel Hartwich für Let’s Dance

• Luke Mockridge für LUKE! – Luke! Die 2000er und ich/Die Schule und ich/Die Woche und ich

• Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker, Elton für Wer weiß denn sowas? XXL

Beste Unterhaltung Late Night 2019

• Inas Nacht

• Late Night Berlin

• So! Muncu!

Beste Comedy 2019

• Kroymann

• Die Martina Hill Show

• Sketch History

Bestes Factual Entertainment 2019

• Bares für Rares

• First Dates – Ein Tisch für zwei

• Ich, einfach unvermittelbar?

Beste Ausstattung Show 2019

• Guido Heinz Frinken, Oli Egon Ide für Das große Backen

• Bode Brodmüller, Kim Hüfner für Late Night Berlin

• Florian Wieder, Per Arne Janssen (Ausstattung), David Kreileman (Licht), Katia Convents (Kostüm) für Let’s Dance

Bestes Infotainment 2019

• Jochen Breyer für ZDFzoom: Am Puls Deutschlands

• Thilo Mischke für Uncovered

• Jenke von Wilmsdorff für Jenke macht Mut! Leben mit Brustkrebs ( RTL/infoNetwork), Das Jenke-Experiment ( RTL/infoNetwork) und Jenke Über Leben

Beste Information: Auslandsreporter 2019

• Natalie Amiri für ihre Berichterstattung aus Iran

• Antonia Rados für ihren Bericht Jemens langsamer Tod

• Carsten Stormer und Marc Wiese für War Diary

Beste Dokumentation/Reportage 2019

• Heer, Stahl und Sturm – Wer Nazis verteidigt

• Im Schatten der Netzwelt – The Cleaners

• Kulenkampffs Schuhe

• Unantastbar

• Vergewaltigt – Wir zeigen an!

Bester Doku-Mehrteiler 2019

• Äquator 360°: Die Linie des Lebens

• Die Steinkohle

• Terra X: Die Reise der Menschheit

Beste Sportsendung 2019

• European Championships

• Ironman

• ranNFL

Jury des Deutschen Fernsehpreises 2019

• Wolf Bauer

• Christian Becker

• Iris Bettray

• Orkun Ertener

• Dr. Maria Furtwängler

• Bettina Josmann

• Dr. Florian Kumb

• Kirsten Petersen

• Stephanie Prehn

• Katrin Sandmann

• Natalie Scharf

• Jürgen Schulte

• Mitri Sirin

• Stefan Wirtz

Ehrenpreis der Stifter 2019 geht an Jürgen von der Lippe

Neben den regulären Kategorien vergibt der Deutsche Fernsehpreis 2019 des Weiteren einen speziellen Ehrenpreis. Die Stifter ( ARD, ZDF, SAT.1 und RTL) würdigen in diesem Jahr den Entertainer Jürgen von der Lippe, der sowohl als Komiker und Moderator als auch Erfinder von Formaten, Schauspieler und Autor seit vielen Jahren zu begeistern weiß.

Von do