Der Krimi zur #metoo-Debatte

Feministische TV-Serie

Eine tote Asiatin, gewalttätige Männer, Recherche im Bordell, Debatten um Leihmutterschaft und eine Ermittlerin, die ihre Mutterrolle gerade erst entdeckt. Die zweite Staffel von „Topf the Lake“ von Jane Campion ist durch und durch feministische Fernsehunterhaltung. Ein tolles Ensemble spielt sich auf Arte durch ein überfrachtetes Drehbuch.

Hannover. Detective Robin Griffith ist gerade erst aus Neuseeland nach Australien zurückgekehrt, da wartet schon ein neuer Fall auf sie: Ein tote Asiatin wurde in einem Koffer in Sydney an den Strand gespült. Griffith beginnt zu ermitteln – doch so richtig konzentrieren kann sie sich darauf nicht. Da ist zum einen ihre neue, von einer Schwangerschaft überforderte Partnerin. Zudem hat Griffith das erste Mal seit 17 Jahren Kontakt zu ihrer eigenen Tochter, die sie einst zur Adoption freigegeben hatte. Damit nicht genug: Die Ermittlerin fürchtet die Rache eines Kollegen aus Neuseeland.

Darstellerinen überzeugen in „Top of the Lake“

„Top of the Lake – China Girl“ ist die zweite Staffel der Serie von Filmemacherin Jane Campion („Das Piano“). Die Australierin hat dafür ein großartig aufspielendes Darstellerinen-Ensemble versammelt. Allen voran Elisabeth Moss – die jüngst den Emmy für ihre Rolle in „The Handmaid’s Tale“ erhielt – als (meistens) toughe Robin. Zudem Gwendoline Christie („Game Of Thrones“) als unausgeglichene Polizeibeamtin Miranda sowie Nicole Kidman als herrlich überspannte Adoptivmutter Julia von Robins Tochter Mary (toll: Alice Englert).