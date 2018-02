Der Denver-Clan kehrt zurück

Netflix-Serie

Nach „Dallas“ kehrt auch der „Denver-Clan“ zurück ins Fernsehen. Unter dem Namen „Dynasty“ ist das Ränkespiel ab Donnerstag bei Netflix zu sehen. Doch beiden Remakes von Serien aus den Achtzigerjahren fehlt etwas.

Berlin. Der Inbegriff eines Wirtschaftsbosses sah in den Achtzigerjahren so aus: Krawatte, Koffer, graues Haar. Wie Blake Carrington. Im ZDF lenkte der Patriarch einen Konzern von imposanter Wucht. Inmitten der Rocky Mountains scheffelt er seine Milliarden zur Not am Rande der Legalität. Dennoch steht Blake Carrington für Berufsethos und Verantwortungsgefühl – zumindest seiner Verwandtschaft gegenüber. In seiner „Dynasty“, wie „Denver-Clan“ in den USA heißt, ist Blut sogar dicker als jenes Öl, das ihn reich macht.