Hersteller HMD

Das sind die neuen Nokia-Smartphones

Handy-Hersteller HMD Global will Nokia wieder da hinbringen, wo es schon einmal war: In die erste Liga der Mobiltelefon-Hersteller. Dafür greifen sie jetzt mit gleich drei neuen Smartphones am Markt an, die sie bei der Mobile World Congress in Barcelona präsentieren. Der Preis der Geräte stimmt schon einmal.