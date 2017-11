Das sind die besten E-Mail-Provider

Gmail fiel aus Datenschutzgründen bei den Testern durch. Quelle: Montage: RND/Anbieter

Auch Datenschutz und Sicherheit sind wichtige Kriterien

Bei der Anmeldung werden in der Regel die Grunddaten der Nutzer erfasst. „Wenn außer dem Namen und der Postadresse auch noch weitere persönliche Informationen, etwa Hobbys und Interessen, abgefragt werden, liegt es nahe, dass der Provider diese für Marketing nutzt oder gar weiterverkauft“, so Bleich. In diesen Fällen sei damit zu rechnen, dass man regelmäßig Werbe-Newsletter oder Spam bekommt.

Die Frage nach der Handynummer könne dagegen durchaus legitim sein, sagt Bleich. „Dann nämlich, wenn sie zur sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) oder als Sicherheitsoption zur Zurücksetzung des Passworts genutzt wird.“

Tipp

Aus gesetzlicher Sicht griffen mit den Daten der Anmeldung bei einem E-Mail-Provider verschiedene Paragrafen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG), sagt Christian Geißler von der Verbraucherzentrale Bayern. Es gilt: „Die Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung personenbezogener Daten ist nur aufgrund einer Rechtsvorschrift oder aufgrund der Einwilligung des Nutzers erlaubt.“ Wichtig sei jedoch, dass der Anbieter den Nutzer vorab umfassend über die zu erhebenden Daten und deren Verwendungszweck aufklärt.

Von RND/dpa