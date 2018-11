Leipzig

Zwei Frauen und zwei Männer bilden das Team K14 der Mordkommission Leipzig – zumindest in der Fernseh-Fiktion. Das ZDF hat jetzt in Berlin und Leipzig mit den Dreharbeiten zum Krimi „Das Quartett“ begonnen, wie der Sender am Donnerstag mitteilte. Der Publikumszuspruch nach Ausstrahlung der ersten Folge - der Termin ist noch offen - soll über die Fortsetzung als Reihe entscheiden.

In den Hauptrollen wirken Anja Kling, Annika Blendl, Shenja Lacher und Anton Spieker mit. Das Drehbuch schrieben Friedrich Ani und Ina Jung. Regie führt Vivian Naefe. In der ersten Folge mit dem Arbeitstitel „Der lange Schatten des Todes“ sind noch Anneke Kim Sarnau, Robert Gallinowski und Kirsten Block dabei.

Im ersten Fall wird am Ufer des Leipziger Elsterbeckens die Leiche des ehemaligen Großbäckereibetreibers Franko Bleich entdeckt. Zwei Frauen geraten schnell in Verdacht. Gedreht wird noch bis Mitte Dezember.

Von RND / dpa