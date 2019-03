Palma

Vor über zwei Jahren zog Kult-Blondine Daniela Katzenberger mit ihrem Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia vom Schwarzwald auf die Baleareninsel Mallorca. Dort drehten sie neue Folgen für ihre Doku-Soap „ Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“, die RTLII immer montags um 20.15 Uhr ausstrahlt. Doch nicht nur das. Die kleine Familie verliebte sich in die spanische Sonneninsel und will nicht mehr weg.

„Wir bleiben jetzt auf Mallorca. Zumindest die nächsten 15 Jahre“, sagte Daniela Katzenberger zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Sophia ist jetzt schon in der Vorschule. Das Schulsystem auf Mallorca ist wirklich sehr, sehr gut und besser als man denkt. Spätestens mit anderthalb Jahren ist man im Kindergarten. Die meisten Kinder gehen da sogar schon mit acht oder neun Monaten hin.“

„Fliegen ist für uns wie Busfahren.“

Auch Lucas kennt die Vorzüge des Umzugs nach Spanien: „Sophia redet schon Spanisch, Englisch und Deutsch. Sie entwickelt sich ganz toll. Die spanischen Behörden passen auch sehr gut auf und haben auch schon gefragt, ob sie bereits in der Schule angemeldet ist“, sagt Lucas Cordalis zum RND. Außerdem sei man schnell wieder in Deutschland. „Fliegen ist für uns wie Busfahren. Wir wohnen zirka 20 Minuten vom Flughafen entfernt. Das ist so eingespielt und einfach. Von Mallorca aus geht wirklich jeden Tag in jede größere deutsche Stadt ein Flieger. Das ist einfacher als mit dem Auto von Köln nach Hamburg zu fahren, und es ist auch viel billiger und stressfreier. Da ist Mallorca schon wirklich praktisch für uns.“

Von Thomas Kielhorn/RND