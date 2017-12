Danach hat Deutschland 2017 online gesucht

Google-Jahresrückblick

Geht es nach der Google-Suche, haben sich die Deutschen 2017 vor allem für zwei Dinge interessiert: Politik – und Fußball. Suchbegriffe zu diesen Themen landeten ganz oben in der Suchstatistik des Online-Konzerns. Kurios wird es aber vor allem bei den gesuchten Fragen.

Hamburg. Wissen Sie, was aus Spiegel und Fahne besteht? Falls Sie die Antwort nicht kennen, machen Sie sich nichts draus. Anke Engelke, die die Frage bei „Wer wird Millionär“ als Millionenfrage gestellt bekam, konnte sie nicht beantworten. Und auch zahlreiche Google-Nutzer nutzten die Suchmaschine, um die Antwort herauszufinden. Kein Wunder also, dass sie in den Google-Suchtrends für 2017 bei den Was-Fragen weit vorn landet. Daneben suchten die Deutschen in diesem Jahr vor allem nach politischen Begriffen – und nach Fußball. Welche Suchen genau angesagt waren, lesen Sie in unserer Bildergalerie:

Von RND/sag