Hannover

Mit fünf Jahren hielt Davin Herbrüggen (20) seine erste Gitarre in den Händen. Seine ersten Songs sang er mit seiner Oma. Vor allem Kirchen- und Kinderlieder. Mit seinem älteren Bruder Dustin (23) spielt Davin Herbrüggen in einer Band und hatte schon mehrere Auftritte. Trotzdem ist der gelernte Altenpfleger aus Oberhausen, der es bei „ Deutschland sucht den Superstar“ ( RTL) unter die besten acht Kandidaten geschafft hat, immer noch aufgeregt. Sein Rezept gegen Lampenfieber? „Ich habe immer meine Kreuzkette um. Die gibt mir immer viel Kraft. Da fummele ich vor Auftritten immer ein bisschen dran rum“, sagt Davin zum RedaktionsNetzwerk Deutschland.

„Diese Kette habe ich mir selber gekauft, weil mich das Kreuz immer an meinen Opa erinnert. Der ist letztes Jahr gestorben und ich hatte eine sehr krasse Verbindung zu ihm. So eine Verbindung hatte ich bis jetzt noch zu niemandem.“ Sein Großvater habe ihn immer unterstützt und er konnte viel von ihm lernen. „Mein Opa war zwar kein Sänger, sondern Fußballer, aber hat mir trotzdem immer gute Tipps geben können. Zum Schluss ist er an Demenz erkrankt. Er war in dem Altenheim, in dem ich jetzt arbeite. Sogar auf der gleichen Station.“

Davin hat nur gute Erinnerungen an seinen geliebten Großvater: „Wenn ich an meinen Opa denke, bekomme ich immer gute Laune. Der war ein Partymensch und ist bei jedem beliebt gewesen. Daran denke ich dann immer und das gibt mir gute Motivation für die Bühne.“ Und das sieht man den DSDS-Auftritten von Davin auch an, dass er die Zeit auf der Showbühne genießt. „Ich singe jetzt einfach für meinen toten Opa, denn es ist echt schade, dass er mich nicht mehr auf der DSDS-Bühne sehen kann. Das hätte ich mir wirklich gewünscht, dass er auch immer in meinem Fanblock sitzt. Aber ich glaube, der guckt von oben zu, freut sich über mich und feiert dort oben ordentlich ab.“

Von Thomas Kielhorn/RND