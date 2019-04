Köln

Das Finale einer TV-Show ist meistens das Highlight der Staffel. Doch es war gerade eine halbe Stunde des diesjährigen DSDS-Finals vorbei, da legte sich Chefjuror Dieter Bohlen schon fest, welcher der beste Auftritt in 16 Jahren DSDS war.

Straßensänger Nick Ferretti performte nämlich den Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Während das Lied Jury-Kollegen Xavier Naidoo nicht ganz so überzeugte, konnte Dieter Bohlen seine Begeisterung kaum zurückhalten. Der Produzent: „Diesen Song hat hier noch nie einer so gut gesungen. Wenn man mich fragt, was der beste Auftritt in 16 Jahren DSDS war – dann war das der Auftritt mit dem Song.“

Selbst wenn Nick Ferretti am Samstagabend die Sendung nicht gewinnt, scheinen dem Straßensänger nach dieser Performance zumindest bei Dieter Bohlen alle Türen offen zu stehen. Warum es schon vorher Gerüchte gab, dass er das Finale gewinnt, erfahren Sie hier.

Von RND