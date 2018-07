Los Angeles

In der Fantasyserie „Game of Thrones“ gehörte seine Figur zu den beliebtesten Bösewichten: Aidan Gillen war der intrigenfreudige Sir Peter Baelish, der in der siebten Staffel seiner längst verdienten Strafe zugeführt wurde.

In der neuen Science-Fiction-Serie „Project Blue Book“ des Senders History wird er mit der Untersuchung des Ufo-Phänomens in den Fünfzigerjahren beauftragt. Ein erster Trailer liegt vor, ein deutscher Termin steht noch aus. In der Serie von Filmemacher Robert Zemeckis („Forrest Gump“) spielen auch Laura Mennell und Michael Harney.

Spoiler für alle, die noch nicht alle Folgen von „Game of Thrones gesehen haben:

Von Matthias Halbig/RND