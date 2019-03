Hamburg

Auf dieses Comeback mussten Fans seeehr lange warten! Über 19 Jahre ist es her, dass Sängerin Jasmin Wagner unter ihrem Künstlernamen Blümchen ihre letzte Single „Ich vermisse dich“ veröffentlichte. In den vergangenen Jahren hatte die Künstlerin immer wieder betont, dass sie nie wieder unter diesem Namen auftreten möchte.

Nun die Rolle rückwärts. Am Freitag erscheint „Computerliebe“, ein Coversong der Band Paso Doble. Damit kehrt Blümchen in doppelter Hinsicht zu ihren (Pflanzen-)Wurzeln zurück.

Bereits ihre allererste Single „Herz an Herz“ (erschien 1995) war ein Coversong des Elektro-Duos. Doch damit nicht genug! Am 30. März wird Blümchen erstmals wieder live auftreten. Ihr Comeback wird sie bei der „90er live-Party“ in der Arena auf Schalke geben.

Von Thomas Kielhorn/RND