Große Umstrukturierung bei Facebook: Wie die „ New York Times“ berichtet, will das soziale Netzwerk für Instagram, Whatsapp und Facebook Messenger eine einheitliche zu Grunde liegende Messenger-Infrastruktur.

Die drei Dienste bleiben weiterhin als eigenständige Apps erhalten. Doch durch diesen Schritt könnten Whatsapp-, Instagram und Messenger-Nutzer sich gegenseitig Nachrichten schreiben. Außerdem, so die New York Times, sollen alle drei Apps eine End-zu-End-Verschlüsselung erhalten. Die Arbeit an dem Projekt befinde sich noch im Anfangsstatus und soll Ende des Jahres oder Anfang 2020 abgeschlossen sein.

Von RND/asu